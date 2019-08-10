Котел смерті: як українські військові боролися за Іловайськ

10 серпня 2014 року можна вважати відправною точкою боротьби за Іловайськ. Саме тоді добровольчі батальйони "Азов", "Донбас" та "Шахтарськ" почали штурмувати місто та заходити на окуповану територію.

OBOZREVATEL підготував коротку хронологію страшних днів боротьби, коли українські військові пішли наступом на окупантів.

10 серпня відбувся другий штурм міста. Добровольчі батальйони спробували взяти Іловайськ, але ворожі війська підбили БМП українських військових. Цього дня Україна втратила 12 відважних синів.

18 серпня українські військові взяли під контроль більшу частину міста podrobnosti.ua

Через два дні наші армійці спробували захопити місто зі сторони Шахтарська. В свою чергу вороги почали підступний обстріл з житлових районів із застосуванням важкої артилерії.

18 серпня українські армійці все ж змогли взяти під контроль більшу частину міста. Утім 23-24 серпня РФ ввела регулярні війська, а 28 українські воїни опинилися в оточенні.

Запропонований президентом Росії Володимиром Путіним гуманітарний коридор для виведення військ став пекельним випробуванням. 29 серпня, українські військові, відповідно до поставлених умов, виходили беззбройними з Іловайська. Але обіцяний "зелений коридор" привів до розстрілу українських добровольчих батальйонів, які хотіли звільнити міста окупованого Донбасу від проросійських найманців. В цей день Україна втратила найбільшу кількість армійців за весь час бойових дій.

У боях за Іловайськ загинуло 366 українських військових

Кровопролитні бої за Іловайськ тривали майже місяць. В історії вони отримали назву Іловайський котел. За офіціними даними під час боїв за Іловайськ загинули 366 українських військових, зникли безвісти – 158, поранені – 429, полонені – 128. Серед них бійці батальйонів "Донбас", "Дніпро-1", батальйони МВС "Херсон", "Світязь", "Миротворець", "Шахтарськ", зведена рота 93-ї та 17-ї бригад ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць батальйону "Миротворець" Микола Коваленко , якому вдалося вижити, розповів, як російські військові почали розстрілювати українських військових, що виходили 28 серпня 2014 року через Іловайськ, незважаючи на запевнення про надання "зеленого коридору".

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