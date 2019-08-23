Коли віра - вмирає: хто врятує унікальний костел Городецького

"Небезпечна зона". "Обережно, падають елементи фасаду". Такі таблички біля костелу Святого Миколая на Великій Васильківській – прикрашають величне творіння архітектора Городецького вже не перший рік.

Храм перебуває у стані перманентного ремонту, однак з року в рік його стан все погіршується. Хто здатен врятувати унікальну пам’ятку архітектури і одну з головних візитівок столиці і чому відносно молода споруда нині перебуває у занедбаному стані – розбирався OBOZREVATEL.

Замість ремонту унікальної пам’ятки держава лиш змінює таблички, що попереджають про її аварійність

До того, що Миколаївський костел на вулиці Велика Васильківська перебуває у стані безкінечного ремонту останні років 20 – і кияни, і гості міста вже звикли. Риштування та будівельний паркан з червоно-білою відгороджувальною стрічкою давно сприймаються майже як частина архітектурного ансамблю.

Унікальна пам’ятка, збудована у неоготичному стилі, роками чекає ремонту

Костел святого Миколая міг би стати окрасою міста, але замість цього він приходить у запустіння

І мало хто, милуючись витонченими стрункими лініями цього архітектурного шедевру Городецького та розглядаючи розкішні скульптури, що оздоблюють фасад – помічають, що будівля храму опинилася за мить до катастрофи.

Костел святого Миколая архітектор Городецький будував впродовж 1899–1909 років на кошти киян-католиків

Численні тріщини на фасаді, відколоті фрагменти декору, балюстради, які, здається, от-от попадають вниз… Костел поволі руйнується вже не перший рік.

Балюстради на фасаді костелу руйнуються

Попри досить юний як для будівлі "вік", костел поступово руйнується

Елементи декору фасаду розкришуються і падають вниз

Частини фасаду ремонтні роботи, здається, зовсім не торкнулися

Причин – декілька:

масивна забудова в безпосередній близькості до унікальної пам’ятки архітектури;

нестабільні ґрунти місцевості, на якій зведено костел;

вібрації поїздів метрополітену, який пролягає безпосередньо під храмом;

неякісно проведені роботи по гідроізоляції будівлі;

хронічний брак коштів на реставраційні та ремонтні роботи у костелі, який перебуває на балансі Міністерства культури України.

До звичних табличок "Небезпечна зона" додаються нові попередження

Якщо придивитися, весь костел вкривається павутиною тріщин...

...і поволі розпадається на шматки

І якщо раніше з фасаду падали невеликі шматки декору – у червні цього року з висоти впала брила вагою понад 100 кг. Парафіяни, які виявили її зранку, прийшовши на богослужіння, твердять: це велика удача, що шматок оздоблення фасаду впав посеред ночі і нікого не скалічив.

На щастя, цей камінь впав посеред ночі і нікого не травмував Релігійна правда

Довершують картину численні білі плями на фасаді. Вони залишилися під час однієї зі спроб привести костел до ладу: робітники пошпаклювали окремі тріщини та дрібні сколи, але так і не спромоглися пофарбувати стіни. Швидше за все, з банальної причини: закінчилися гроші.

Замазавши тріщини і сколи на фасаді, робітники не зафарбували білі плями

Костел "розпадається" на очах

Вже багато років головний фасад костелу має "леопардове" забарвлення

Насправді, брак коштів на ремонт– проблема, яка супроводжує храм довгі роки. Наслідки хронічного недофінансування, і не завжди якісно виконаних робіт, на які грошей таки вистачило, особливо видні всередині будівлі.

Стіни підвальних приміщень вкриті цвіллю і грибком через погано зроблену гідроізоляцію

Донедавна через дірявий дах вода потрапляла у головну залу костелу і руйнувала колони

На масивних колонах – сліди від патьоків води.

Вони з’явилися ще кілька років тому: до ремонту покрівлі у 2015 році всередину костелу безперешкодно потрапляла вода. Навіть у залі, де відбуваються концерти органної музики і де час від часу проводиться косметичний ремонт, окремі колони пішли тріщинами. Тріщини видно і на стінах зали. По кутках проступає пліснява, яка роз’їдає не лише зовнішнє оздоблення, а й самі стіни.

Пліснява пробралася і до головної зали, де проходять концерти органної музики

Місцями на стінах видно тріщини

Ще гірша ситуація – у підвалах костелу. Тут цвіллю і пліснявою вкриті чи не всі стіни.

При цьому дроти електропроводки місцями стирчать назовні. Не треба бути фахівцем, аби зрозуміти: за умов підвищеної вологості це створює небезпеку виникнення короткого замикання.

Підвищена вологість і оголені електродроти створюють небезпеку виникнення короткого замикання

Саме тут, у підвалах Миколаївського костелу, проходять богослужіння для тисячі парафіян Римо-католицької парафії імені святого Миколая. Попри те, що свого часу костел зводився за кошти київських католиків та Римо-католицької церкви, нині нащадки тих, хто фінансував будівництво храму тут – на правах бідного родича: через те, що костел перебуває у власності держави і використовується як приміщення Будинку органної музики, віряни залежать від доброї волі держави. А вона вважає, що проводити служіння у головній залі їм зовсім не обов’яково.

Чорний вхід, що веде до каплички

Цими сходами віряни спускаються на богослужіння з понеділка по суботу

Тут проходять богослужіння для вірян Парафії святого Миколая

Єдиний день, коли католикам дозволяється піднятися у головну залу костелу – неділя. Цього дня тут не проходять концерти органної музики, а на служби сходяться чи не всі парафіяни (а їх - близько тисячі). Втім, навіть у неділю заходити до костелу через парадний вхід вірянам храму заборонено – через аварійний стан будівлі. І вони мусять пробиратися на службу через підвали, вхід до яких знаходиться на задньому подвір’ї. Хоча відвідувачів концертів Будинку органної музики всередину впускають через головний вхід.

Головна зала костелу, куди вірян-католиків впускають лише по неділях

Попередження про аварійність будівлі тут скрізь

З моменту проведення першого богослужіння 4 січня 1992 року парафія та парафіяни просять у влади розглянути питання повернення храму католицькій громаді. Двічі – навіть отримали відповідні обіцянки від найвищих осіб держави: від Кучми, який пообіцяв віддати Миколаївський костел вірянам-католикам під час візиту в Україну Папи Римського Іоана Павла ІІ, і від Ющенка, який так і не встиг здійснити обіцяне.

Оздоблення костелу здійснював італійський скульптор Еліо Салла

При цьому самі католики твердять: можуть врятувати храм від руйнування.

"Найперше – це було би справедливо. Тому що католики будували цей храм. І віддати його знову у руки католицької церкви – це було би правильно. Ми могли би зупинити руйнування костелу. Знайшли би кошти для ремонту, для реставрації. І він знову був би окрасою Києва і туристи з України і з-за кордону могли би вільно сюди заходити і милуватися красою. Але для того, щоб ми могли би тут щось робити, храм має бути переданий католицькій громаді якщо не у власність, то хоча би у постійне користування. Інакше закон забороняє нам тут щось робити", - розповідає отець Андрій Рак.

Настоятель костелу святого Миколая Андрій Рак

Він запевняє: у разі позитивного вирішення питання парафія святого Миколая звернулася би до Римо-католицької церкви, до заможних європейських країн з закликом допомогти у відновленні унікальної споруди.

"Думаю, був би створений спеціальний Фонд відновлення цього храму. Це навряд чи вдалося б зробити за рік чи два – надто багато тут потрібно докласти сил, надто багато грошей потребує ремонт. Але все це можна зробити. А зараз – подивіться: навіть якщо держава виділяє кошти на ремонти (а вони дійсно ж були), то переважно роботи виконуються неякісно. І кошти витрачаються даремно. А католицька церква є гарантом, що храм дійсно буде відновлено. І що він буде служити і церкві, і людям", - каже настоятель.

Але доки на всі звернення як парафії святого Миколая, так і самих вірян у всі можливі інстанції аж до Офісу президента приходять лише відписки.

Завжди - від Мінкульту, до якого ці всі звернення незмінно спускаються.

Далі буде.

У наступній публікації ми розкажемо, хто винен у руйнуванні унікального костелу святого Миколая у Києві.

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