Кошмар для терористів Путіна: ЗСУ отримали надпотужні ракети

У Збройні сили України почали надходити перші серійні ракети "Вільха", а в січні 2020 року очікуються подальші поставки.

Як повідомляє АрміяInform, також для потреб важкої артилерії закуплені 152-мм снаряди під наявні запаси пороху.

Крім того, "Укроборонпром" найближчим часом організує серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", яка пройшла всі необхідні випробування і взята на озброєння.

Також стало відомо, що очікуване цьогоріч завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може зірватися: через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль і детонатор. "Укроборонпром" працює над впровадженням цього виробництва.

АрміяInform

АрміяInform

АрміяInform

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія активізувала перекидання на окуповану територію Донбасу військового майна і боєприпасів, незважаючи на заяви про мирні наміри.

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