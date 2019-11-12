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12 листопада • оновлено в 11:19
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Кошмар для терористів Путіна: ЗСУ отримали надпотужні ракети

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У Збройні сили України почали надходити перші серійні ракети "Вільха", а в січні 2020 року очікуються подальші поставки.

Як повідомляє АрміяInform, також для потреб важкої артилерії закуплені 152-мм снаряди під наявні запаси пороху.

Крім того, "Укроборонпром" найближчим часом організує серійне виробництво модернізованих реактивних систем залпового вогню "Верба", яка пройшла всі необхідні випробування і взята на озброєння.

Також стало відомо, що очікуване цьогоріч завершення розробки 155-мм установки "Богдана" може зірватися: через несвоєчасне постачання боєприпасів турецьким підрядником випробування гармати поки ще не відбулося.

У перспективі для потреб артилерії в Україні вироблятимуть порох, гільзи, капсуль і детонатор. "Укроборонпром" працює над впровадженням цього виробництва.

Кошмар для терористів Путіна: ЗСУ отримали надпотужні ракети

АрміяInform

Кошмар для терористів Путіна: ЗСУ отримали надпотужні ракети

АрміяInform

Кошмар для терористів Путіна: ЗСУ отримали надпотужні ракети

АрміяInform

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Кошмар для терористів Путіна: ЗСУ отримали надпотужні ракети

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"... также для нужд тяжелой артиллерии закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха." Проблемы с порохом?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ще не вмерла, У них со всем проблемы, кроме глупости. Этого то "добра" у них в избытке.
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