Колишній лідер Грузії і ексглава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, який може отримати високу посаду в Кабміні, раніше жорстко висміювався Володимиром Зеленським у "95 Кварталі".

Восени 2017 року, коли Саакашвілі влаштував скандальний прорив через кордон України з Польщі, коміки присвятили йому окремий 20-хвилинний номер, в якому зобразили його "приголомшливим корупціонером", популістом і шахраєм.

Саакашвілі і Зеленський

Зеленський тоді особисто грав Саакашвілі, представивши його як "першу нерозмитнену людину України на польських номерах".

Також чинний президент в ролі Саакашвілі робив натяки про його нібито наркотичну залежність і висміював помилки політика в розмовній українській мові.

Пропонуємо повністю подивитися номер "95 Кварталу" про Саакашвілі:

Як писав OBOZREVATEL, на своїй сторінці в Facebook Міхаель Саакашвілі підтвердив інформацію і заявив, що у нього вже була змістовна бесіда з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль. Екс-президент Грузії підкреслив, що підтримував Зеленського ще з часів виборів.

Соціальні мережі буквально розриваються від новини про те, що Саакашвілі може увійти до складу українського уряду. Багато користувачів відзначають, що колишнього главу Грузії вже намагалися залучити до реформування країни, але ефекту не було.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!