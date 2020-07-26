Коронавірусом заразилося майже 65 тис. українців: статистика МОЗ на 26 липня

На COVID-19 в Україні захворіло ще 920 осіб.

Станом на ранок неділі, 26 липня, в Україні офіційно підтверджено 64 849 випадків коронавірусної інфекції. З них 920 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померло 1605 осіб (+15 за добу), а 35 807 пацієнтів (+310) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

Лідерами за кількістю нових виявлених випадків за останню добу стала Львівська область – 130, Київ – 95 та Івано-Франківщина – 88.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Зазначимо, що добовий показник захворюваності на коронавірус знизився (за минулу добу було виявлено 1106 випадків), але все ще залишається на високому рівні. Нині активними хворими залишаються 27 437 пацієнтів.

Нагадаємо, що дані щодо захворюваності на COVID-19 з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму в статистиці відсутні.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавируса має кілька інший сценарій в Україні, ніж в Європі.