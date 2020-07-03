Коронавірусом в Україні заразилися понад 46 тисяч осіб: статистика МОЗ на 3 липня
Коронавірусом в Україні вже заразилися 46 763 особи
У 876 пацієнтів інфекцію діагностували за останню добу
Жертвами пандемії в країні стали 1212 осіб (+27 за добу)
Одужати вдалося 20 558 пацієнтам (+505)
Епідемія коронавірусу в Україні.
Станом на п'ятницю, 3 липня, коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 46 763 пацієнтів. З них у 876 хворобу було виявлено за останню добу.
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Водночас жертвами пандемії в країні стали 1212 (+27 за добу) осіб, а побороти недугу змогли 20 558 пацієнтів (+505). Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки й оборони (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Ситуація з коронавірусом на 3 липня. РНБО
Статистика захворюваності в Україні. РНБО
Пізніше детальну статистику захворюваності за регіонами оприлюднили і на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область – 1915 випадків;
Волинська область – 2571 випадок;
Дніпропетровська область – 1103 випадки;
Донецька область – 599 випадків;
Житомирська область – 1435 випадків;
Закарпатська область – 3126 випадків;
Запорізька область – 579 випадків;
Івано-Франківська область – 2544 випадки;
Кіровоградська область – 653 випадки;
м. Київ – 5347 випадків;
Київська область – 2702 випадки;
Львівська область – 5883 випадки;
Луганська область – 84 випадки;
Миколаївська область – 450 випадків;
Одеська область – 1792 випадки;
Полтавська область – 322 випадки;
Рівненська область – 3950 випадків;
Сумська область – 304 випадки;
Тернопільська область – 1990 випадків;
Харківська область – 2255 випадків;
Херсонська область – 195 випадків;
Хмельницька область – 822 випадки;
Чернівецька область – 4935 випадків;
Черкаська область – 653 випадки;
Чернігівська область – 554 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 3 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 липня в Україні було діагностовано 45 887 випадків коронавірусної інфекції. Добовий приріст захворюваності становив 889 осіб.
Рівень смертності тоді становив 1185 осіб (+12 за добу), а число тих, хто одужав, досягло 20 053 (+505).
Нагадаємо, у світі за минулу добу виявили 208 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.