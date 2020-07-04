Коронавірусом (COVID-19) в світі заразилися майже 11,2 млн чоловік. При цьому майже 530 тис. пацієнтів померли і 6,3 млн побороли хворобу.

За минулу добу, 3 липня, найбільше нових випадків інфікування зареєстрували в США – 55 тисяч, Бразилія – 42 тисячі та Індія – 23 тисячі.

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Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється

Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилися 46 763 особи. Померли 1212 пацієнтів, одужали – 20 558.

Країнами-лідерами за кількістю заражених смертей залишаються США (132 тисячі), Бразилія (63 тисячі) та Великобританія (44 тисячі).

Індія заявила про готовність запустити вакцину від COVID-19 в серпні.

Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється

Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється

Головне за 4 липня:

08:31 – У ВООЗ заявили, що другої хвилі COVID-19 може не бути.

07:55 – За час пандемії на підприємствах "Укроборонпрому" коронавірусом заразилися 124 співробітника. З усіх хворих 79 осіб вже одужали, інші продовжують боротьбу з недугою.

01:56 – Ще 25 пацієнтів з коронавірусів померли в Москві, загальне число померлих в столиці РФ досягло 3929 чоловік.

00:43 – Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", де зафіксовані суттєві темпи поширення COVID-19. Україна залишається в цьому переліку.