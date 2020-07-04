Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється
Пандемія COVID-19.
Коронавірусом (COVID-19) в світі заразилися майже 11,2 млн чоловік. При цьому майже 530 тис. пацієнтів померли і 6,3 млн побороли хворобу.
За минулу добу, 3 липня, найбільше нових випадків інфікування зареєстрували в США – 55 тисяч, Бразилія – 42 тисячі та Індія – 23 тисячі.
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Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється
Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється
Що важливо знати про атаку коронавірусу:
COVID-19 в Україні заразилися 46 763 особи. Померли 1212 пацієнтів, одужали – 20 558.
Країнами-лідерами за кількістю заражених смертей залишаються США (132 тисячі), Бразилія (63 тисячі) та Великобританія (44 тисячі).
Індія заявила про готовність запустити вакцину від COVID-19 в серпні.
Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється
Коронавірусом у світі заразилися майже 11,2 млн осіб: статистика щодо COVID-19 на 4 липня. Постійно оновлюється
Головне за 4 липня:
08:31 – У ВООЗ заявили, що другої хвилі COVID-19 може не бути.
07:55 – За час пандемії на підприємствах "Укроборонпрому" коронавірусом заразилися 124 співробітника. З усіх хворих 79 осіб вже одужали, інші продовжують боротьбу з недугою.
01:56 – Ще 25 пацієнтів з коронавірусів померли в Москві, загальне число померлих в столиці РФ досягло 3929 чоловік.
00:43 – Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", де зафіксовані суттєві темпи поширення COVID-19. Україна залишається в цьому переліку.