Ситуація з коронавірусом продовжує залишатися топ-темою всіх світових ЗМІ. Китай увів в Ухань - епіцентр епідемії - 2 тисячі військових медиків. Зараза шириться, ніякі кордони їй не перешкода, і головне спільне завдання зараз - обмежити її поширення всіма можливими способами. Країни з високим рівнем медицини вживають безпрецедентні заходи безпеки, щоб евакуювати своїх громадян, які опинилися в зоні безчинства вірусу. Але у них є можливість повернути своїх громадян, але при цьому на всій протяжності довгого шляху додому не допустити будь-яких контактів з іншими людьми, в тому числі - з екіпажами літаків. Усі пам'ятають кадри з льотчиками в костюмах хімзахисту в кабіні австралійського літака?

Але це - у них. А як у нас? А у нас поки коронавірусу немає. Приймемо це за істину, адже і систем для визначення його у хворих теж поки в Україні немає!

Чи є можливість евакуювати кілька десятків українців з Китаю гарантовано безпечно? Ні. Проте є патріотично налаштована авіакомпанія, яка в повсякденному житті возить звичайних пасажирів звичайними цивільними літаками. Є, звичайно, й інші авіакомпанії в Україні, але, очевидно, менш патріотичні, тому що відмовилися летіти за українцями в Китай. І це очевидно - жоден комерційний перевізник в Україні не може забезпечити безпеку своїх пасажирів, екіпажів і всіх, хто потенційно піддається загрозі зараження після такого перельоту. І це не кілька десятків людей. Це, фактично, все населення країни. І, якщо вірити ВОЗ І МОЗ - це в першу чергу дітки й літні люди.

Громада у Львівській області вийшла на мітинг протесту проти розміщення українців, які прилітають з Китаю, на карантин нібито в одному з санаторіїв регіону... Усі авіакомпанії України припинили польоти в Китай. Там максимально обмежили польоти в свої аеропорти для авіакомпаній з усіх країн світу, і невідомо, чи зможуть вилетіти ті борти, які зараз знаходяться там... Але нічого! Ми ж сміливі. І ось в плані польотів з'являється рейс SPQ7301 з пунктом відправлення - КВР (Київ, "Бориспіль") і пунктом призначення - Ухань. І нічого, що літак середньомагістральний. І нічого, що на шляху і туди і назад йому належить зробити кілька проміжних посадок, а значить - екіпажу потрібно буде контактувати з обслуговуючим персоналом цих аеродромів.

А всі розуміють, що таке літак у польоті? Це - герметична капсула, де постійно циркулює повітря. Що абсолютно безпечно для звичайних польотів зі звичайними пасажирами, та лишень одного зараженого коронавірусом на борту вистачить на всіх... Засобів ефективного захисту на рейсі SPQ7301 немає і бути не може. Як уже сказано вище - їх немає ні в однієї з українських комерційних авіакомпаній.

Для виконання рейсу такої дальності та тривалості за часом потрібно як мінімум три екіпажі... Це майже два десятка людей, співробітників авіакомпанії. От цікаво - а як роботодавець (організатор польоту) їх мотивував? Тим, що вони - це "Одна Родина"? Складно уявити собі, що люди при здоровому глузді, з сім'ями, дітьми, батьками, погодилися спокійно на цю, якщо називати речі своїми іменами, авантюру... І щасливі від можливості проявити свій "патріотизм" і врятувати з осередку інфекції співвітчизників.

Важко навіть уявити собі, наскільки "щасливі" співробітники аеропорту "Бориспіль", яким належить зустрічати пасажирів з Уханя, а ще співробітники обслуговуючих компаній і всі ті сотні людей, які задіяні в процесі обслуговування рейсів.

Показово, що Міністерство інфраструктури України, яке, згідно з рішенням Кабміну, виступає розпорядником коштів (4, 5 млн. Грн.) на евакуацію, і в підпорядкуванні якого знаходяться головні повітряні ворота країни - ніяк не коментує те, що відбувається. Сайт МІУ взагалі "не знає" слів "коронавірус" або "Ухань". Залишається тільки здогадуватися - так відбувається через некомпетентність керівництва, яка вже стала на посміх людям або ж внаслідок закономірних побоювань щодо наслідків цієї акції...

І це при тому, що в особистих акаунтах в соціальних мережах міністр коментує, вибачте за каламбур, будь-який "чих" в країні.

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Напевно, вся країна повинна бути щасливою, що кілька десятків українців з Китаю повернуться на Батьківщину. Насправді, це питання національної гідності - евакуювати своїх потрібно. Тільки інше питання - як саме? Де військова авіація і санітарні борти, передбачені на випадок подібних позаштатних ситуацій за кордоном? Нехай все буде аби як... Виявляється, просто потрібно не думати, скільки сотень тисяч людей піддатися ризику зараження... Потрібно радіти тому, що в Україні є така авіакомпанія - Патріот... Стежимо за рейсом SPQ7301. Flightradar в допомогу.

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