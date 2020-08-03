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Коронавірус в Україні знайшли ще у 990 осіб: статистика МОЗ на 3 серпня

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
11,6 т.

  • За добу коронавірус в Україні було виявлено у 990 осіб, кількість інфікованих зросла до 73 158

  • Померли від хвороби вже 1738 пацієнтів (13 за добу)

  • Одужати вдалося 39 876 українцям (333 за добу)

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні.

Станом на понеділок, 3 серпня, в Україні офіційно зареєстровано 73 158 випадків коронавірусу. З них 990 було виявлено за останню добу.

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Жертвами пандемії в нашій країні стали вже 1738 осіб (+13 за добу), а подолати хворобу вдалося 39 876 пацієнтам (+333 за добу). Про це повідомляється на сайті РНБО.

Кількість хворих на коронавірус в Україні

Кількість хворих на коронавірус в Україні РНБО

Епідеміологічна обстановка

Епідеміологічна обстановка РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКарантин в УкраїніКоронавірусРНБОМіністерство охорони здоров'я
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