Коронавірус в Україні знайшли ще у 990 осіб: статистика МОЗ на 3 серпня
За добу коронавірус в Україні було виявлено у 990 осіб, кількість інфікованих зросла до 73 158
Померли від хвороби вже 1738 пацієнтів (13 за добу)
Одужати вдалося 39 876 українцям (333 за добу)
Коронавірус в Україні.
Станом на понеділок, 3 серпня, в Україні офіційно зареєстровано 73 158 випадків коронавірусу. З них 990 було виявлено за останню добу.
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Жертвами пандемії в нашій країні стали вже 1738 осіб (+13 за добу), а подолати хворобу вдалося 39 876 пацієнтам (+333 за добу). Про це повідомляється на сайті РНБО.
Кількість хворих на коронавірус в Україні РНБО
Епідеміологічна обстановка РНБО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на Буковині та Рівненщині зафіксовано різкий стрибок зараження коронавірусом. Станом на вечір 2 серпня в Чернівецькій області виявили ще 82 нових випадки, а в Рівненській – 29.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко попередив, що коронавірусна хвороба в Україні станом на 1 серпня поширюється за "жовтим" сценарієм небезпеки. Це означає, що країні загрожує 4000 смертельних випадків.