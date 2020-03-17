Серед хворих троє дітей: що відомо про заражених коронавірусом українців

В Україні зафіксовано сім нових випадків захворювання на коронавірус. У числі заражених опинилися діти.

На сторінці Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ) в Facebook оприлюднена детальна інформація про хворих та померлих.

tsn.ua (ілюстративне фото)

Один новий випадок зафіксовано у Київській області. Це 44-річний чоловік, який перебував за кордоном.

Ще шістеро людей – в Чернівецькій області. Йдеться про 33-річну жінку, яка померла 16 березня, громадян віком 31, 18 і 10 років, а також про двох дітей: рік і десять місяців та шість місяців. Всі вони є контактними особами з раніше підтвердженим випадком.

Ззначається, що вірусологічна лабораторія ЦГЗ досліджує не тільки аналізи людей, у яких підозрюють коронавірус, але і встановлених контактних осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загальна кількість заражених коронавірусом в Україні досягла 14 осіб: 10 – в Чернівецькій, 1 – в Житомирській (летальний випадок), 1 – в Київській областях та 2 – у Києві.

Всього отримано 156 підозр, 114 з них не підтвердилися, а 28 ще на стадії дослідження.

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