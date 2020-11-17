Коронавірус в Україні "помолодшав" і став складнішим, – Степанов
Останнім часом на COVID-19 більше хворіє молодь
У таких українців захворювання проходить із ускладненнями
Глава МОЗ зазначив, що карантин вихідного дня потрібно було ввести раніше
Медики та фахівці Міністерства охорони здоров'я України зазначають, що останнім часом ускладнення випадків захворювання на коронавірус усе частіше спостерігається й у молодих українців.
На те, як "помолодшав" COVID-19, звернув увагу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В ефірі "Свобода слова" на ICTV він вкотре пояснив необхідність посилення карантину в країні.
"З ростом захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків інфікування в молодих людей, вони дуже важко переносять вірус", – сказав глава МОЗ.
За його словами, у відомстві не раз говорили про необхідність карантину вихідного дня в країні. Це, підкреслив він, потрібно було зробити ще за тиждень до того, як його ввели – не 14-го, а хоча б 7 листопада.
Водночас Степанов пояснив, що дані про зниження мобільності населення в перші дні нових обмежень було встановлено "порівняно з минулими і позаминулими вихідними", а не з буднями днями.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка і членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська пояснила "стрибок" захворюваності на COVID-19 в Україні.