Коронавірус в Україні "помолодшав" і став складнішим, – Степанов

Медики та фахівці Міністерства охорони здоров'я України зазначають, що останнім часом ускладнення випадків захворювання на коронавірус усе частіше спостерігається й у молодих українців.

На те, як "помолодшав" COVID-19, звернув увагу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. В ефірі "Свобода слова" на ICTV він вкотре пояснив необхідність посилення карантину в країні.

"З ростом захворюваності ми бачимо вже ускладнення випадків інфікування в молодих людей, вони дуже важко переносять вірус", – сказав глава МОЗ.

За його словами, у відомстві не раз говорили про необхідність карантину вихідного дня в країні. Це, підкреслив він, потрібно було зробити ще за тиждень до того, як його ввели – не 14-го, а хоча б 7 листопада.

Водночас Степанов пояснив, що дані про зниження мобільності населення в перші дні нових обмежень було встановлено "порівняно з минулими і позаминулими вихідними", а не з буднями днями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарка-інфекціоністка і членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу Ольга Голубовська пояснила "стрибок" захворюваності на COVID-19 в Україні.