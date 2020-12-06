Коронавірус в Україні перетнув межу у 813 тисяч: статистика на 6 грудня
В Україні на ранок неділі, 6 грудня, кількість випадків коронавірусу досягла 813 306. За минулу добу цей діагноз підтвердили ще в 11 590 осіб.
Від COVID-19 у країні померли 13 588 пацієнтів (+167), водночас 418 581 українець (+6048) одужав. Статистикою щодо захворюваності поділився у Facebook очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов, оновив дані і сайт РНБО.
Минулої доби найбільшу кількість випадків інфікування зареєстровано в Києві – 1518, Одеській області – 1002, Запорізькій – 817, Київській – 809 і Дніпропетровській – 798.
Кількість захворювань на COVID-19 у регіонах зросла:
м. Київ – 79 809 випадків;
Вінницька область – 18 587 випадків;
Волинська область – 26 019 випадків;
Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
Донецька область – 25 547 випадків;
Житомирська область – 31 967 випадків;
Закарпатська область – 24 541 випадок;
Запорізька область – 36 539 випадків;
Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
Київська область – 43 219 випадків;
Кіровоградська область – 6254 випадки;
Луганська область – 7027 випадків;
Львівська область – 49 831 випадок;
Миколаївська область – 21 144 випадки;
Одеська область – 51 148 випадків;
Полтавська область – 25 228 випадків;
Рівненська область – 33 508 випадків;
Сумська область – 33 181 випадок;
Тернопільська область – 29 594 випадки;
Харківська область – 59 285 випадків;
Херсонська область – 11 915 випадків;
Хмельницька область – 32 286 випадків;
Черкаська область – 26 809 випадків;
Чернівецька область – 35 152 випадки;
Чернігівська область – 21 263 випадки.
Як відомо, в офіційній статистиці від МОЗ та РНБО немає даних щодо захворюваності на коронавірус серед жителів тимчасово окупованих районів Донбасу і Криму.
За словами міністра охорони здоров’я, минулої доби діагноз COVID-19 підтвердили у 627 дітей та 493 медпрацівників. До медустанов було госпіталізовано ще 1127 хворих.
Водночас лабораторії здійснили 42 096 тестувань за добу, зокрема 33 308 методом ПЛР і 8788 методом ІФА. Тоді як за весь час пандемії в Україні проведено 4 780 080 ПЛР-тестувань.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду з міжнародною програмою "COVAX", згідно з якою наша країна безкоштовно отримає вакцину проти COVID-19 на початку 2021 року.
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов запевнив, що до кінця 2020-го Україна не повернеться до карантину вихідного дня для стримування поширення коронавірусу.
А лікар-епідеміолог та інфекціоніст Олексій Галімський вважає, що в Україні пандемія COVID-19 може значно вщухнути до вересня 2021 року. За його словами, на той час у країні має сформуватися "імунний прошарок".