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17 березня • оновлено в 00:03
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Ганна Молчанова
Ганна Молчанова
Заступник шеф-редактора "Обозревателя" Всі статті автора

Коронавірус в Україні. А тепер без жартів

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Коронавірус перевернув все з ніг на голову. Для багатьох пандемія стала шоком. І якщо Китай вже потроху одужує, то Європа зараз в епіцентрі. Ми, Україна, ще німи на порозі. І це дуже серйозний виклик.

У стрічці щодня зустрічаю глузування над тими, хто "гребе з полиць" продукти та ін. Сміятися, звичайно, можна, але. Я не схвалюю паніку, проте зробити розумні запаси води, їжі, ліків та засобів гігієни – не просто нормально, а правильно. Наскільки дозволяють фінанси.

У такій надзвичайный ситуації це допоможе жити (і вижити) максимально ізольовано. Подивіться, що було в Китаї і що зараз відбувається в Європі.

... Досі пам'ятаю розповідь людини, яка провела рік у заблокованому місті (вразливим не читати). Без води, електрики, медичної допомоги. Боснія, 90-ті.

З початком російської агресії на Донбасі (у 2014-му) частина населення також випробувала на собі "питання виживання". Одні встигли зробити запаси, інші - ні.

Можна розповідати нескінченно.

Ви можете заперечити, що пандемія через коронавирус – це не бойові дії, не війна. Помиляєтеся. ВІЙНА. Просто інша.

І чим швидше всі це зрозуміють (і приймуть), тим більше шансів пройти цей період з мінімальними втратами.

Не панікуємо, бережемо нерви і сили.

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Автор
Ганна Молчанова Ганна Молчанова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: https://www.facebook.com/amolchanova/posts/2948964358475861
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Ты хотел написать после блокады Донбасса Семой Семенчиковым?
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