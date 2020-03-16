Коронавірус перевернув все з ніг на голову. Для багатьох пандемія стала шоком. І якщо Китай вже потроху одужує, то Європа зараз в епіцентрі. Ми, Україна, ще ні – ми на порозі. І це дуже серйозний виклик.

У стрічці щодня зустрічаю глузування над тими, хто "гребе з полиць" продукти та ін. Сміятися, звичайно, можна, але. Я не схвалюю паніку, проте зробити розумні запаси води, їжі, ліків та засобів гігієни – не просто нормально, а правильно. Наскільки дозволяють фінанси.

У такій надзвичайный ситуації це допоможе жити (і вижити) максимально ізольовано. Подивіться, що було в Китаї і що зараз відбувається в Європі.

... Досі пам'ятаю розповідь людини, яка провела рік у заблокованому місті (вразливим не читати). Без води, електрики, медичної допомоги. Боснія, 90-ті.

З початком російської агресії на Донбасі (у 2014-му) частина населення також випробувала на собі "питання виживання". Одні встигли зробити запаси, інші - ні.

Можна розповідати нескінченно.

Ви можете заперечити, що пандемія через коронавирус – це не бойові дії, не війна. Помиляєтеся. ВІЙНА. Просто інша.

І чим швидше всі це зрозуміють (і приймуть), тим більше шансів пройти цей період з мінімальними втратами.

Не панікуємо, бережемо нерви і сили.

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