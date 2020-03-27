Ситуация с коронавирусом в мире набрала таких оборотов, что каждая страна предприняла какие-то меры для обеспечения своих граждан и пытается предотвратить глобальную катастрофу среди смертности населения. Главари "ДНР" заявляют, что они тоже "независимое государство". Давайте рассмотрим, какие меры они предприняли для спасения своих “граждан”.

Итак, с 16.03.2020 в "ДНР" введены ограничения перемещения авто и железнодорожного транспорта в городах и пригородах. Также в "министерстве здравоохранения ДНР" заявили, что подтверждённых случаев коронавируса на территории “республики” нет, но в "государство" 16 марта текущего года прибыло с Рашки 40 врачей-вирусологов. Значит не всё так гладко, раз вслед за врачами запланировано ещё прибытие медицинского "гумконвоя" из РФ, в период с 30 марта по 03 апреля текущего года.

В больницах "ДНР" инфекционные отделения переполнены больными на пневмонию, нет медицинских масок, перчаток, противовирусных препаратов, не хватает медработников и оборудования. При этом медперсонал обязали дать расписку не распространять информацию про ситуацию.

Вместе с этим, органам исполнительной власти "республики" согласно распоряжению главаря "ДНР" Пушинки, даны четкие инструкции по проведению профилактических, организационных и режимных мероприятий с целью противодействия распространения коронавирусу.

Также, стало известно от медперсонала, что с подозрением на COVID-19 в "ДНР" содержат в инфекционных отделениях Куйбышевского, Пролетарского и Калининского районов, отделении Донецкого туберкулезного диспансер".

Даже по данным террористических СМИ, в "республике" с подозрением на смертельный вирус заражено около 600 лиц, из них умерло – 9. Мой источник эти данные подтверждает.

Голосовавшие за Россию, чего вы добились? Вашим боевикам абсолютно плевать на вас! Если вы еще не умерли от алкоголизма, есть шанс умереть от коронавируса. Ваш Пушинка переживает только за себя. Вам осталось только не умереть и наслаждаться духом русского мира. Может, он вас спасет, как и маска, которой нет в вашем "рае без Украины".

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