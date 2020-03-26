Житель Бердичева (Житомирська область), який захворів на коронавірус, контактував з багатьма лікарями до того, як у нього виявили інфекцію.

Як з'ясував OBOZREVATEL, чоловік 1972 року народження поступив до місцевої лікарні на початку тижня з високою температурою і кашлем.

Йому зробили експрес-тест, який дав негативний результат [відсутність вірусу]. Однак лабораторний тест, який зробили в Житомирі, підтвердив у нього COVID-19.

Пацієнта перевели в інфекційне відділення, проте до того, як стало відомо про інфікування, чоловік контактував мінімум з 11 співробітниками лікарні.

Також відомо, що він займався приватними перевезеннями, регулярно їздив до Києва. Всіх, з ким контактував чоловік, ще мають встановити.

Коронавірус вперше підтвердили в Бердичеві

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.

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