Житель Бердичева (Житомирська область), який захворів на коронавірус, контактував з багатьма лікарями до того, як у нього виявили інфекцію.
Як з'ясував OBOZREVATEL, чоловік 1972 року народження поступив до місцевої лікарні на початку тижня з високою температурою і кашлем.
Йому зробили експрес-тест, який дав негативний результат [відсутність вірусу]. Однак лабораторний тест, який зробили в Житомирі, підтвердив у нього COVID-19.
Пацієнта перевели в інфекційне відділення, проте до того, як стало відомо про інфікування, чоловік контактував мінімум з 11 співробітниками лікарні.
Також відомо, що він займався приватними перевезеннями, регулярно їздив до Києва. Всіх, з ким контактував чоловік, ще мають встановити.
Коронавірус вперше підтвердили в Бердичеві
Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено 156 випадків COVID-19. Померли п'ятеро людей і лише один вилікувався.
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