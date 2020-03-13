12 випадків коронавірусу в Горлівці: Україна жорстко обмежить в'їзд із окупованих територій

Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в терористичній "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виїзного засідання Кабміну 13 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус у "ДНР" "Новости Донбасса"

"Ми пропонуємо режим обмежень для іноземних громадян 100% по пунктах пропуску. І пропонуємо пропускати громадян, які мають реєстрацію на неокупованій території, щоб мати більший контроль. Зараз ми маємо інформацію про 12 випадків коронавірусу в Горлівці", – зазначив голова МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в окупованій Горлівці у терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю. У неї з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

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