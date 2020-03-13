Головна Новини
13 березня • оновлено в 13:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

12 випадків коронавірусу в Горлівці: Україна жорстко обмежить в'їзд із окупованих територій

18.4т
Читати матеріал російською

Через інформацію про 12 випадків коронавірусу в терористичній "ДНР" Україна жорстко обмежить в'їзд на мирну територію з тимчасово окупованих Криму і Донбасу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час виїзного засідання Кабміну 13 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус у "ДНР"

Коронавірус у "ДНР"

"Новости Донбасса"

"Ми пропонуємо режим обмежень для іноземних громадян 100% по пунктах пропуску. І пропонуємо пропускати громадян, які мають реєстрацію на неокупованій території, щоб мати більший контроль. Зараз ми маємо інформацію про 12 випадків коронавірусу в Горлівці", – зазначив голова МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в окупованій Горлівці у терористичній "ДНР" почалася паніка через госпіталізацію жінки, яка прилетіла з Китаю. У неї з'явилися симптоми, що нагадують коронавірус.

  • Жінку госпіталізували в інфекційне відділення 10 березня. Оскільки в "ДНР" немає тестів для визначення коронавірусу, точної інформації про діагноз немає.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна Горлівка
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
11
11
Смішно
12
Цікаво
9
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Поскольку в "ДНP" нет тестов для определения коронавируса, точной информации о диагнозе нет" Но о 12 случаях именно коронавируса информация есть. Как можно так открыто nиздеть, просто удивительно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да вообще их сюда, в Украину не пускать, пусть в расею едут за пенсиями...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Об этих 12 случаях Фтирлиц написал?)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги