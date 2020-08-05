Коронавірус стане "важчим", а смертність зросте в рази: колишній санлікар дав прогноз на осінь
"Восени в Україні можливе збільшення відсотку важких форм коронавірусної хвороби та значного зростання рівня смертності"
"Ситуацію ускладнить ще факт низького колективного імунітету, який українці не здобули через занадто жорсткий карантин"
"Перехворіти на коронавірус має від третини до двох третин населення"
Епідемія коронавірусу в Україні.
Восени та взимку 2020 - 2021 року, в умовах авітамінозу та низького імунітету, в Україні можливе збільшення відсотку важких форм коронавірусної хвороби та значного зростання рівня смертності.
Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, на той час припаде ще пора ОРВІ та кишкових інфекцій, що тільки ускладнить ситуацію.
"В осінньо-зимовий період в Україні може бути мікс інфекцій і їх нашарування, в тому числі і кишкових. Ризик потрапити в реанімацію або померти – на багато вищий, ніж влітку. Восени різко збільшується циркуляція кишкових вірусів, а коронавірус передається фекально-оральним шляхом в тому числі. Тому восени і взимку рівень важких форм і смертей від коронавірусу може бути в рази більшим", – уточнив він.
За словами Протаса, ситуацію ускладнить ще факт низького колективного імунітету, який українці не здобули через занадто жорсткий карантин.
"Ми проводили дослідження у селищі Гостомель і серед тисячі осіб, які дотримувались карантину, імунітет мали лише 2%. Серед тих, хто був активним, рівень антитіл був у 8%. В середньому лише 5% жителів Гостомеля мають імунітет. Такі цифри – ніщо. Передумови для реалізації епідеміологічного потенціалу високі, вірус зреалізує його восени і взимку", – додав він.
Протас нагадав, що для здобуття колективного імунітету від коронавірусу, перехворіти ним має від третини до двох третин населення. Тоді темпи поширення інфекції уповільняться. Влітку хворіти на багато безпечніше і це час, коли здобувати імунітет найкраще.
"Імунітет – тривалий період, це здорове харчування, здоровий спосіб життя, відсутність згубних звичок і якраз літо – це час коли треба здобувати такий захист на осінь. Загалом влітку перебіг інфекцій протікає у більш легкій формі, без клінічних проявів. В цей час чимало українців можуть перенести вірус на ногах", – підсумував він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами українського лікаря-інфекціоніста, у другий-третій тиждень жовтня ситуація з коронавірусом в Україні може стати критичною.