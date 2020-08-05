Коронавірус стане 'важчим', а смертність зросте в рази: колишній санлікар дав прогноз на осінь

Восени та взимку 2020 - 2021 року, в умовах авітамінозу та низького імунітету, в Україні можливе збільшення відсотку важких форм коронавірусної хвороби та значного зростання рівня смертності.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній санітарний лікар України Святослав Протас. За його словами, на той час припаде ще пора ОРВІ та кишкових інфекцій, що тільки ускладнить ситуацію.

"В осінньо-зимовий період в Україні може бути мікс інфекцій і їх нашарування, в тому числі і кишкових. Ризик потрапити в реанімацію або померти – на багато вищий, ніж влітку. Восени різко збільшується циркуляція кишкових вірусів, а коронавірус передається фекально-оральним шляхом в тому числі. Тому восени і взимку рівень важких форм і смертей від коронавірусу може бути в рази більшим", – уточнив він.

За словами Протаса, ситуацію ускладнить ще факт низького колективного імунітету, який українці не здобули через занадто жорсткий карантин.

"Ми проводили дослідження у селищі Гостомель і серед тисячі осіб, які дотримувались карантину, імунітет мали лише 2%. Серед тих, хто був активним, рівень антитіл був у 8%. В середньому лише 5% жителів Гостомеля мають імунітет. Такі цифри – ніщо. Передумови для реалізації епідеміологічного потенціалу високі, вірус зреалізує його восени і взимку", – додав він.

Протас нагадав, що для здобуття колективного імунітету від коронавірусу, перехворіти ним має від третини до двох третин населення. Тоді темпи поширення інфекції уповільняться. Влітку хворіти на багато безпечніше і це час, коли здобувати імунітет найкраще.

"Імунітет – тривалий період, це здорове харчування, здоровий спосіб життя, відсутність згубних звичок і якраз літо – це час коли треба здобувати такий захист на осінь. Загалом влітку перебіг інфекцій протікає у більш легкій формі, без клінічних проявів. В цей час чимало українців можуть перенести вірус на ногах", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами українського лікаря-інфекціоніста, у другий-третій тиждень жовтня ситуація з коронавірусом в Україні може стати критичною.