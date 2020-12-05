В Україні за добу виявили майже 14 тисяч випадків COVID-19. Статистика МОЗ

Станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні офіційно підтверджено 801 716 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). З них 13 825 – виявлені за минулу добу. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.

Від COVID-19 в країні померла вже 13 421 особа (+226 за добу), а 412 533 пацієнтів (+14 724) одужали. Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За минулу добу, 4 грудня, в Україні здійснено тестувань – 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995). Всього проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18 476 випадків;

Волинська область – 25 793 випадки;

Дніпропетровська область – 43 282 випадки;

Донецька область – 25 113 випадків;

Житомирська область – 31 539 випадків;

Закарпатська область – 24 330 випадків;

Запорізька область – 35 722 випадки;

Івано-Франківська область – 39 058 випадків;

Київська область – 42 410 випадків;

Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Луганська область – 6 910 випадків;

Львівська область – 49 380 випадків;

Миколаївська область – 20 734 випадки;

Одеська область – 50 146 випадків;

Полтавська область – 24 937 випадків;

Рівненська область – 33 192 випадки;

Сумська область – 32 684 випадки;

Тернопільська область – 29 366 випадків;

Харківська область – 58 622 випадки;

Херсонська область – 11 731 випадок;

Хмельницька область – 31 856 випадків;

Черкаська область – 26 232 випадки;

Чернівецька область – 34 924 випадки;

Чернігівська область – 20 917 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на п'ятницю, 4 грудня, в Україні за добу COVID-19 заразилося 15 131 осіб.