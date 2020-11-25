В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих на COVID-19: дані на 25 листопада

В Україні за минулу добу, 24 листопада, зафіксували 13 882 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Усього в країні виявлено 661 858 інфікованих осіб.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зокрема за добу захворіли 684 дитини та 615 медпрацівників.

Також за минулий день зафіксовано 229 летальних випадків (усього 11 492), а одужали – 13 882 (307 778) пацієнтів.

За добу здійснено тестувань – 75 396 (зокрема методом ПЛР – 45 438, методом ІФА – 29 958). Загалом проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.

За 24 листопада найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 255), Запорізькій (1 086), Києві (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.

Кількість захворювань у регіонах:

Київ – 62 620 випадків;

Вінницька область – 15 984 випадки;

Волинська область – 22 516 випадків;

Дніпропетровська область – 31 861 випадок;

Донецька область – 20 868 випадків;

Житомирська область – 27 368 випадків;

Закарпатська область – 22 150 випадків;

Запорізька область – 26 328 випадків;

Івано-Франківська область – 33 409 випадків;

Київська область – 33 262 випадки;

Кіровоградська область – 4 557 випадків;

Луганська область – 5 793 випадки;

Львівська область – 42 874 випадки;

Миколаївська область – 16 229 випадків;

Одеська область – 39 742 випадки;

Полтавська область – 19 679 випадків;

Рівненська область – 28 860 випадків;

Сумська область – 24 811 випадків;

Тернопільська область – 26 329 випадків;

Харківська область – 52 538 випадків;

Херсонська область – 9 141 випадок;

Хмельницька область – 27 114 випадків;

Черкаська область – 19 826 випадків;

Чернівецька область – 32 067 випадків;

Чернігівська область – 15 932 випадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МОЗ назвали підстави для тестування українців на коронавірус.