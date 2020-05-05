Коронавирусная инфекция все же внесла свои коррективы в войну, фактически став вторым фронтом у оккупантов, заметно снизив боеспособность противника в его ОРДЛынской части. Напомню читателям, что "армией", там, в ОРДЛО называется "народная милиция", состоит из БТРО (батальоны территориальной обороны), в составе которых "защищают" свои идеи и идеи русского мира местные жители. Это большая часть БТРО.
Меньшая — это российские добровольцы, гастарбайтеры, приехавшие в ОРДЛО подзаработать или скрываясь там от проблем российской коллекторской системы.
Российские регулярные части не входят в состав БТРО и стоят отдельно от них, чаще за спиной (вторая линия обороны).
А вот командиры этих БТРО россияне. Ими уже давно заменили местное пропойло, которое кроме, как воровать у своих же, ничего не умело. И если раньше в эти БТРО местные жители шли на подъеме, опьяненные патриотизмом и гордостью за то, что они делают, то сейчас в БТРО все больше тех, кто просто больше ничего не умеет, кроме как убивать, просто зарабатывает, просто отбывает повинность.
И вот, я уже писала, что армия — это лицо страны. Но, это в нормальной стране. ОРДЛО — это опухоль, болезнь, гримаса-оскал русского мира, поэтому и армия у него такая же — пьянь да наркомань. И отношение к этим "воякам" со стороны ОРДЛО такое же, их просто считают там пушечным мясом.
На позициях боевиков жуткая антисанитария, у них нет медикаментов, медперсонала, угля для отопления в зимний период, воды в летний, передвижных саун, душевых кабин и стоматологических кабинетов. "Народную милицию" -"армию" ОРДЛО не вакцинируют от гриппа и столбняка, там нет выбора в питании.
Рядом со здоровыми людьми служат и воюют люди с ВИЧ, СПИД, открытой формой туберкулеза, сифилисом, чесоткой, вирусными пневмониями. Умирают от передоза. Умирают от интоксикации. Убивают своих сослуживцев по пьяни. Умирают от болезней.
Там в ОРДЛО все знают, что это смертники, поэтому на передовой нет донских казаков, они охраняют тыл и наливайки, а русские стоят позади ОРДЛынцев.
И все же в "армию" ОРДЛО местных жителей никто насильно не гонит. Контракты подписывают добровольно. Кто-то, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, кто-то просто чтобы получать паек и зарплату, кто-то действительно от переизбытка страха или патриотизма, ведь здесь просто накачивают страхом, необходимостью и гордостью умереть за РФ.
В ОРДЛО не говорят "жить, творить, созидать, работать". Там говорят – умереть. За Путина, за РФ, за СССР, за мир, за Донбасс, за "новороссию". Вся "республика" создана для того, чтобы быть жертвой и умереть. Не более. Эти лозунги звучат везде и во всем. "Мы умрем, но не подчинимся Украине", "мы умрем во славу России и новороссии", "мы умрем во имя православия"….
Знаете, вот как бы мы не хотели, а все равно на войне все стороны ведут сравнительный анализ друг друга, такое банальное "а у них", "а у нас". И с 2014-го это "а у них", "а у нас" касается не только Украины и РФ, но и Украины и Крыма, Украины и Донбасса, людей, военных. Это звучит на бытовом уровне, это пытаются использовать пропагандисты, это говорят военные.
Так вот это первое сравнение. У нас – жить и будущее. У них — нет будущего и смерть.
А далее все аспекты жизни и войны разбираются по косточкам:
"А у них волонтеры", "а у нас такого нет".
"А у них нет комендантского часа, а у нас есть, странное, где же диктатура у хунты".
"А у них" — цены, количество, качество, работа, выплаты, дороги, пособия, субсидия….
Это бесконечное сравнение жизни в Украине и в "республиках" от жителей ОРДЛО выглядит, как попытка доказать себе, что не прогадали. И все чаще не получается. Как соломинка "а вот в Крыму Россия же сделала, дала, выплатила" так же уже звучит не убедительно.
И вот в ОРДЛО зашел коронавирус. И как бы не старались пропагандисты переложить за него вину на Украине, не получается. Все разносчики вируса в ОРДЛО попали из РФ.
Это и военные, и гастарбайтеры. И вот что удивительно — Китай еще молчал об "уханьских кажанах", а в ОРДЛО умирали от пневмонии невыясненной этиологии, которая сюда пришла с военными в октябре 2019 года. Именно в это время была ротация российских военных из Хабаровского края в Ростов, а потом в ОРДЛО.
Сейчас и Ростовская область, и ОРДЛО, — очаги коронавирусной инфекции. Правда, это скрывают, как могут, но как скрыть то, о чем кричат соцсети.
"Приехал из России и заразил родню и соседей", "Статистика врет, у нас в селе уже больше 48 человек больны"… Вот основные месседжи ОРДЛынских соцсетей за последний месяц.
Соцсети ОРДЛО кричат о том, что в ОРДЛО даже боевики "защитники" никому уже не нужны. Начальство грабит. Люди зарабатывают на войне, мимикрируют и лавируют, чтобы выжить. Медиков в ОРДЛО нет, вернее, есть, как и лекарства, но только для элиты, куда "защитники" не входят.
Коронавирус оголил русский мир ОРДЛО, полностью снял все пропагандистские покровы с оккупантов. И теперь в ОРДЛО все чаще можно услышать удивленно-возмущенный вскрик про "голого короля", вернее, голого гомункула русского псевдовеличия, но, данное прозрение уже ничего не изменит, да и никому не интересно.
Цитата из соцсетей ОРДЛО (орфография и пунктуация сохранена, но из-за скрепности фраз пришлось расставить "собачек"):
"Ну вот читаю здесь иногда все это, все п@здят и п@дят на всех и все, а кто-то знает как щас нам на передке служится? и пока вы здесь языком трепетесь нам там не сладко.
Я воюю в районе Славяносербска, из за короны уже 40 дней без ротации и замены нам нету по разным причинам. Говорят некем менять, мы ж не проверим! Ребята не выдерживают без смены, бегут. у нас трое уже с@бались. Меду собой уже грызня пошла все друг друга за@бли, так при этом при всем в нас еще и стреляют, прикиньте да?
Щас уже один молодняк набрали, пацаны по 20 лет они службу несут и воюют, старых кадров уже нету. с 10 марта с нашего подразделения ушло 14 человек, было 20 а щас нас 6!!!! У всех уже мотивация уходит, среди нас уже никто не попрется в Донецк там или в Ясиноватую, я из Алчевска и защищаю Алчевск, он у меня за спиной мой город, а этот интернационализм уже задолбал!!
Позавчера 200 у нас был. Укропы с утеса привалили. Пацан молодой пулю получил.
А на Желобке каждый день война лютая! молчат об этом часто
Так что нам еще тяжелее чем вам в городах с карантином.
И на бойцов щас надо боольше внимание обращать.
Анонимно, но надо знать".
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