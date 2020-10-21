Коронавірус і грип збільшать смертність ушестеро, – лікар з Ізраїлю

Україні треба готуватися до збільшення кількості важких випадків захворювання на коронавірус і смертей.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "Останнє дослідження, проведене в Ліверпулі, показує, що смертність під час грипу разом із коронавірусом ушестеро вища", – повідомив він.

У цьому контексті медик наголосив на важливості дотримання базових санітарних правил.

"Якщо люди не носитимуть маски, якщо не дотримуватимуться дистанції і так далі, то зростання буде. Це звичайна проста ситуація. Не будете носити маски й мити руки – будуть зростання і смерті. Будете носити маски та мити руки – не буде цього. І не треба жодних карантинів", – наголосив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в Чернівцях медики зафіксували випадок одночасного інфікування пацієнта на грип і коронавірус. Хвороба передбачає стрімкий розвиток і може призвести до смерті людини.