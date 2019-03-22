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Корчинський закликав влаштувати в Москві "благодатну смуту"

1.8тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україні потрібно влаштувати в Росії нові "смутні часи".

Він порадив повторити досвід XVII століття, коли українцям вдалося здолати Москву. Свою позицію Корчинський озвучив в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський

Дмитро Корчинський

Скріншот відео

"Наші предки вже брали Москву, причому на початку XVII століття, коли Москва була взята. Це була приватна війна українських князів Вишневецьких проти Московського царства. І вони цю війну виграли. І 10 чи 15 років була благодатна смута на Москві, всі різали одне одного. І наші хлопці добре поживилися на цьому. І це була нормальна ситуація, ми повинні її повторити", — сказав він.

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Корчинський додав, що оскільки держава провернути такий план не зможе, за це потрібно взятися ідейним добровольцям.

"Ясна річ, що українська держава не може її повторити, але якісь Вишневецькі, якісь добрі люди з хрестом в серці і мечем в руці, можуть це повторити в якості приватної ініціативи", — підкреслив націоналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Корчинський
Місце
Україна
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вованов вован
вованов вован
Действительно весна. "Украинские" князья Вишневецкие брали Москву, клиника у вислоусого.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Косит шиза свидомых, як Ганька-кулеметчица. Уже польских магнатов в хохлы записали.Вишневецкие и Острожские в гробу перевернулись,ШО их быдлом назвали. Историю треба знать,кто пан ясновельможный,а хто рагулек-свыноёб.
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Язин Михаил
Язин Михаил
образ украинца, которого нужно бояться.(с) +1 По телеку нам советуют: ни в коем не забывать одевать гондоны, на хохлостане эпидемии )))
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