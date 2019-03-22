Корчинський закликав влаштувати в Москві "благодатну смуту"

Лідер партії "Братство" Дмитро Корчинський заявив, що Україні потрібно влаштувати в Росії нові "смутні часи".

Він порадив повторити досвід XVII століття, коли українцям вдалося здолати Москву. Свою позицію Корчинський озвучив в ефірі телеканалу InterVizor (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Корчинський Скріншот відео

"Наші предки вже брали Москву, причому на початку XVII століття, коли Москва була взята. Це була приватна війна українських князів Вишневецьких проти Московського царства. І вони цю війну виграли. І 10 чи 15 років була благодатна смута на Москві, всі різали одне одного. І наші хлопці добре поживилися на цьому. І це була нормальна ситуація, ми повинні її повторити", — сказав він.

Корчинський додав, що оскільки держава провернути такий план не зможе, за це потрібно взятися ідейним добровольцям.

"Ясна річ, що українська держава не може її повторити, але якісь Вишневецькі, якісь добрі люди з хрестом в серці і мечем в руці, можуть це повторити в якості приватної ініціативи", — підкреслив націоналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Корчинський заявив, що Україна остаточно переможе тоді, коли зруйнує Росію, а не тільки поверне свої окуповані території.

Також він заявив, що Україна повинна повернути тимчасово окуповані Донбас і Крим тільки силовим шляхом.

Націоналіст вважає, що кремлівська пропаганда вже сформувала у росіян образ українця, якого потрібно боятися.

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