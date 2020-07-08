Кораблі та авіація ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку ворога у Чорному морі. Фото
Військові судна рухаються Чорним морем. Facebook ВМС ЗСУ
Кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.
Як повідомляється на офіційній сторінці ВМС ЗСУ у Facebook, масштабні навчання тривали п'ять діб. За цей час воїни встигли відпрацювати елементи бойової підготовки, злагодження підрозділів різнорідних сил та продемонстрували російському агресору їх присутність у Чорноморському регіоні.
Окрім корабельно-катерного складу в зборах також взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.
Збір-похід у Чорному морі Facebook ВМС ЗСУ
Військові кораблі ВМС ЗСУ Facebook ВМС ЗСУ
Воїни відпрацювали відбиття атаки ворога з моря Facebook ВМС ЗСУ
Масштабні навчання в акваторії Чорного моря Facebook ВМС ЗСУ
Відпрацювання висадки морського десанту Facebook ВМС ЗСУ
"У ході збір-походу особовим складом учасників було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення поблизу Одещини військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі та надання допомоги судну, що зазнало лиха", – розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ.
В збір-поході брали участь катери Facebook ВМС ЗСУ
Військове судно на навчаннях Facebook ВМС ЗСУ
Відпрацювання елементів бойової підготовки Facebook ВМС ЗСУ
Авіація такж брала участь у навчаннях Facebook ВМС ЗСУ
Надання допомоги судну, що зазнало лиха Facebook ВМС ЗСУ
Захисники наголосили, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році були зведені у флотилію ВМС ЗСУ, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління.
Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі буде працювати щодо набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.
Судна відпрацьовують маневри Facebook ВМС ЗСУ
Катер ВМС ЗСУ Facebook ВМС ЗСУ
Бойові стрільби у Чорному морі Facebook ВМС ЗСУ
Тренування воїнів ЗСУ в морі Facebook ВМС ЗСУ
Військові судна звели у флотилію Facebook ВМС ЗСУ
Навчання тривали 5 діб Facebook ВМС ЗСУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 липня, у День ВМС ЗСУ, президент України Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки.
На честь свята військові гелікоптери здійснили проліт із державним прапором України та військово-морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.