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Кораблі та авіація ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку ворога у Чорному морі. Фото

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
1,9 т.
Військові судна рухаються Чорним морем

Військові судна рухаються Чорним морем. Facebook ВМС ЗСУ

Кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.

Як повідомляється на офіційній сторінці ВМС ЗСУ у Facebook, масштабні навчання тривали п'ять діб. За цей час воїни встигли відпрацювати елементи бойової підготовки, злагодження підрозділів різнорідних сил та продемонстрували російському агресору їх присутність у Чорноморському регіоні.

Окрім корабельно-катерного складу в зборах також взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Збір-похід у Чорному морі

Збір-похід у Чорному морі Facebook ВМС ЗСУ

Військові кораблі ВМС ЗСУ

Військові кораблі ВМС ЗСУ Facebook ВМС ЗСУ

Воїни відпрацювали відбиття атаки ворога з моря

Воїни відпрацювали відбиття атаки ворога з моря Facebook ВМС ЗСУ

Масштабні навчання в акваторії Чорного моря

Масштабні навчання в акваторії Чорного моря Facebook ВМС ЗСУ

Відпрацювання висадки морського десанту

Відпрацювання висадки морського десанту Facebook ВМС ЗСУ

"У ході збір-походу особовим складом учасників було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення поблизу Одещини військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі та надання допомоги судну, що зазнало лиха", – розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ.

В збір-поході брали участь катери

В збір-поході брали участь катери Facebook ВМС ЗСУ

Військове судно на навчаннях

Військове судно на навчаннях Facebook ВМС ЗСУ

Відпрацювання елементів бойової підготовки

Відпрацювання елементів бойової підготовки Facebook ВМС ЗСУ

Авіація такж брала участь у навчаннях

Авіація такж брала участь у навчаннях Facebook ВМС ЗСУ

Надання допомоги судну, що зазнало лиха

Надання допомоги судну, що зазнало лиха Facebook ВМС ЗСУ

Захисники наголосили, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році були зведені у флотилію ВМС ЗСУ, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління.

Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі буде працювати щодо набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.

Судна відпрацьовують маневри

Судна відпрацьовують маневри Facebook ВМС ЗСУ

Катер ВМС ЗСУ

Катер ВМС ЗСУ Facebook ВМС ЗСУ

Бойові стрільби у Чорному морі

Бойові стрільби у Чорному морі Facebook ВМС ЗСУ

Тренування воїнів ЗСУ в морі

Тренування воїнів ЗСУ в морі Facebook ВМС ЗСУ

Військові судна звели у флотилію

Військові судна звели у флотилію Facebook ВМС ЗСУ

Навчання тривали 5 діб

Навчання тривали 5 діб Facebook ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 липня, у День ВМС ЗСУ, президент України Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки.

  • На честь свята військові гелікоптери здійснили проліт із державним прапором України та військово-морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

УкраїнаВМСЧорне море
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