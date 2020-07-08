Кораблі та авіація ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку ворога у Чорному морі. Фото

Кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.

Як повідомляється на офіційній сторінці ВМС ЗСУ у Facebook, масштабні навчання тривали п'ять діб. За цей час воїни встигли відпрацювати елементи бойової підготовки, злагодження підрозділів різнорідних сил та продемонстрували російському агресору їх присутність у Чорноморському регіоні.

Окрім корабельно-катерного складу в зборах також взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Збір-похід у Чорному морі Facebook ВМС ЗСУ

Військові кораблі ВМС ЗСУ Facebook ВМС ЗСУ

Воїни відпрацювали відбиття атаки ворога з моря Facebook ВМС ЗСУ

Масштабні навчання в акваторії Чорного моря Facebook ВМС ЗСУ

Відпрацювання висадки морського десанту Facebook ВМС ЗСУ

"У ході збір-походу особовим складом учасників було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення поблизу Одещини військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі та надання допомоги судну, що зазнало лиха", – розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ.

В збір-поході брали участь катери Facebook ВМС ЗСУ

Військове судно на навчаннях Facebook ВМС ЗСУ

Відпрацювання елементів бойової підготовки Facebook ВМС ЗСУ

Авіація такж брала участь у навчаннях Facebook ВМС ЗСУ

Надання допомоги судну, що зазнало лиха Facebook ВМС ЗСУ

Захисники наголосили, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році були зведені у флотилію ВМС ЗСУ, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління.

Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі буде працювати щодо набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.

Судна відпрацьовують маневри Facebook ВМС ЗСУ

Катер ВМС ЗСУ Facebook ВМС ЗСУ

Бойові стрільби у Чорному морі Facebook ВМС ЗСУ

Тренування воїнів ЗСУ в морі Facebook ВМС ЗСУ

Військові судна звели у флотилію Facebook ВМС ЗСУ

Навчання тривали 5 діб Facebook ВМС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL: