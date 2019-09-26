Конкурс "Морська справа 2019": як українські студенти борються за поїздку в Нідерланди

Благодійний Фонд Бориса Колеснікова, 26 вересня провів другий відбірковий етап всеукраїнського освітнього проекту "Морська справа 2019" в 23 вузах.

503 учасника конкурсу пройшли тестування з технічної англійської мови. У фінал вийдуть 70 з них, де презентують перед членами журі свої напрацювання по розвитку морської та річкової галузі України (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Автори тридцяти перспективних і актуальних проектів будуть нагороджені поїздкою на Міжнародний профільний форум Europort 2019 Роттердам.

Президент Фонду Борис Колесніков наголосив на важливості знання англійської мови для моряків.

Відбірковий етап всеукраїнського освітнього проекту "Морська справа 2019" Благодійний фонд Бориса Колесникова

"Наші конкурсанти подолали екватор, на крок наблизилися до перемоги. Сьогодні знання іноземної мови – не просто рядок в резюме, а дуже важливий і необхідний навик. Упевнений, юні моряки досконало володіють технічною англійською – мовою спеціальностей, пов'язаних з технікою, обладнанням, інженерією , програмуванням, і їх знання високо оцінили експерти конкурсу. Хороші результати дадуть їм можливість вийти в фінал нашого проекту, а в подальшому влаштуватися на престижну роботу ", – сказав Колесніков.

Поїздка переможців "Морської справи" в Роттердам відбудеться 5-8 листопада. На виставці вони відвідають стенди лідерів світової морської галузі, поспілкуються з провідними фахівцями, прослухають лекції та майстер-класи.

"Фонд Бориса Колеснікова надає учасникам освітніх ініціатив дуже цінну можливість – порівняти свої знання і рівень підготовки з підготовкою студентів з інших українських вузів. Це своєрідний спільний знаменник для українського профільної освіти і найпотужніша мотивація для хлопців, які хочуть реалізуватися в професії і витримати конкуренцію на ринку праці. Незалежно від результату, ми отримуємо цінний досвід, розуміємо, над чим варто попрацювати і до чого прагнути", – розповіла конкурсантка з Морехідного училища ім. А. Маринеско Національного університету "Одеська морська академія" Оксана Коваль.

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Освітній проект Морська справа 2019 Фонд Бориса Колеснікова

Освітній проект Морська справа 2019 Фонд Бориса Колеснікова

Освітній проект Морська справа 2019 Фонд Бориса Колеснікова

Освітній проект Морська справа 2019 Фонд Бориса Колеснікова

Освітній проект Морська справа 2019 Фонд Бориса Колеснікова

Нагадаємо, студентський конкурс "Морська справа 2019" об'єднав 1 500 учнів 36 морських і транспортних вузів країни. У першому відбірковому турі вони вирішували завдання з профільних предметів. Фонд Бориса Колеснікова проводить проект вдруге. У 2018 році його переможці побували на Міжнародній виставці суднобудівної промисловості і морської справи Posidonia 2018 у Греції.

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