Конфлікт із Філаретом: Епіфаній виступив із заявою після синоду

Почесний Патріарх Філарет не змінив свою точку зору щодо існування Київського патріархату.

Про це 24 травня повідомив на брифінгу за результатами священного синоду блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми обговорили ситуацію і ті заяви, які були (Філарета. — Ред.), які він оприлюднив, він це все говорив на синоді. Патріарх Філарет наполягає, що КП існує. Київський патріархат не знято з реєстрації, хоча юридично і фактично його немає, він ліг в основу УПЦ", — пояснив Епіфаній.

У відповідь на зроблену раніше заяву Філарета про нібито порушення домовленостей Епіфаній відповів, що нікому з ієрархів не обіцяв відновити Київський патріархат.

Філарет Прес-служба АП

Епіфаній Скріншот

"Це стара, неіснуюча структура", — заявив Епіфаній.

Також митрополит Київський і всієї України звернув увагу, що не намагався усунути Філарета і "відправити його на покій", як заявляв почесний патріарх.

Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 мая 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL:

Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.

Зі свого боку Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православій церкві.

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