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Конфлікт із Філаретом: Епіфаній виступив із заявою після синоду

9.1тЧитати матеріал російською

Почесний Патріарх Філарет не змінив свою точку зору щодо існування Київського патріархату.

Про це 24 травня повідомив на брифінгу за результатами священного синоду блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми обговорили ситуацію і ті заяви, які були (Філарета. — Ред.), які він оприлюднив, він це все говорив на синоді. Патріарх Філарет наполягає, що КП існує. Київський патріархат не знято з реєстрації, хоча юридично і фактично його немає, він ліг в основу УПЦ", — пояснив Епіфаній.

У відповідь на зроблену раніше заяву Філарета про нібито порушення домовленостей Епіфаній відповів, що нікому з ієрархів не обіцяв відновити Київський патріархат.

Філарет

Філарет

Прес-служба АП

Новини
"Двовладдя і розподіл": у ПЦУ відкрили таємницю конфлікту Філарета й Епіфанія
Епіфаній

Епіфаній

Скріншот

"Це стара, неіснуюча структура", — заявив Епіфаній.

Також митрополит Київський і всієї України звернув увагу, що не намагався усунути Філарета і "відправити його на покій", як заявляв почесний патріарх.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
вот тебе бабка и томас ..
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
К простому украинцу пришли какие-то люди с томосом и захватили храм в душе.
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