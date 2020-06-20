Кондратюк: весь російський контент – це контент людей, які підтримують вбивць України
Ігор Кондратюк висловився про російський контент
Украина повинна відмовитися від усього російського телепродукту до того часу, поки РФ не поверне окуповані території.
Таку думку висловив шоумен і продюсер Ігор Кондратюк в програмі "Гончаренко рулить" на "5 каналі". За його словами, російський контент – це контент людей, які підтримують вбивць України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ситуація полягає в тому, що тут не можна давати слабини: віддайте Крим, поверніть Донбас, і я може подумаю, що Росія вміє знімати серіали, кіно, телевізійні проекти, має співаків і співачок", – підкреслив Кондратюк.
Він додав, що станом на сьогодні "вони всі померли, і від них тхне агресивною мертвечиною".
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який раніше виправдовував співпрацю українських продюсерів з Росією, заявив, що виробництво в Україні російськомовних серіалів йде "на благо кіноіндустрії і економіки".