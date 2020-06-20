Кондратюк: весь російський контент – це контент людей, які підтримують вбивць України

Украина повинна відмовитися від усього російського телепродукту до того часу, поки РФ не поверне окуповані території.

Таку думку висловив шоумен і продюсер Ігор Кондратюк в програмі "Гончаренко рулить" на "5 каналі". За його словами, російський контент – це контент людей, які підтримують вбивць України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ситуація полягає в тому, що тут не можна давати слабини: віддайте Крим, поверніть Донбас, і я може подумаю, що Росія вміє знімати серіали, кіно, телевізійні проекти, має співаків і співачок", – підкреслив Кондратюк.

Він додав, що станом на сьогодні "вони всі померли, і від них тхне агресивною мертвечиною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який раніше виправдовував співпрацю українських продюсерів з Росією, заявив, що виробництво в Україні російськомовних серіалів йде "на благо кіноіндустрії і економіки".