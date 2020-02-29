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1 березня • оновлено в 01:37
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Кондратюк розгромив "план примирення" з жителями Донбасу

4.4т
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Український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував ідею радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про Національну платформу примирення і єдності, спрямовану на досягнення миру на Донбасі.

Він назвав нацплатформу "погано підготовленою домашньою заготовкою", передає "5 канал". Продюсер не розуміє, як українці можуть примиритися з терористами.

"Я не знаю, що це таке. Думаю, що і Сивохо цього не знає і те, що він розповість, вам буде дуже дивним", – сказав Кондратюк.

Сергій Сивохо і Ігор Кондратюк

Сергій Сивохо і Ігор Кондратюк

Колаж

"Примирення може бути між людьми, які не брали в руки зброї, мені здається. Якщо взяти в руки зброю, поки ця зброя не прибрана, я не розумію, про яке примирення може йтися. Він хоче, щоб ЗСУ на кордоні з ОРДЛО поклали зброю і йшли брататися – з ким? З російськими інструкторами? З ким миритися? Із Пушиліним? Ну покличте його до Києва, примиріться! Випийте з ним горілки на нейтральній зоні. Я просто хочу на це подивитися: Сергій Сивохо бухає з Пушиліним.

Запросіть його, запитайте. Думаю, якщо він не прийде, значить, він не знає, як примиритися. Я не розумію цю "платформу примирення". Якась не дуже добре підготовлена домашня заготовка у Сергія Сивохо", – переконаний продюсер.

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Він також озвучив думку, що тим, хто живе в окупації і щиро чекає приходу ЗСУ, "платформи примирення" не потрібні. Окупанти ж не збираються підтримувати ініціативи української влади. Тому у відповідь на плани про "примирення" Україна отримує лише ворожі провокації й агресію.

"Вони [влада] посилають меседжі, що готові розібратися мирно. У відповідь отримують продовження вбивств українських солдатів. Після слів про примирення ми чули жорсткі коментарі від всяких пушиліних і так далі, мовляв, "хто ви такі і що ви це говорите".

Такий плювок означає, звичайно, що можна витертися і лізти далі. Але занадто багато людей загинуло, щоб усвідомити, що наша історія складається в опорі Росії, тому що вона анексувала Крим і воює з нами на Донбасі", – сказав продюсер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк висловив думку про те, що якщо Україна буде прагнути налагодити відносини з Росією і закінчити війну на Донбасі за будь-яку ціну, це доведеться зробити на умовах Кремля.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Ігор Кондратюк Сергій Сивохо
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Новини Донбасу РНБО Донбас
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сидит эта cкoтина в Киеве, в хорошей квартире, вкусно жрёт в ресторанах, потягивает винцо по вечерам, и так это через губу цедит надменно свое "бесценное" мнение о том, что никакого мира в Донбассе не нужно, а нужно, чтобы xoлопы и cмерды продолжали yмирать там за его красивую жизнь
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, не хочешь отстать от Украины и заняться наконец-то своими делами за сотни км? детьми, семьей, престижной работой...? а мы как-то сами разберемся без советов таких как ты В СВОЕЙ СТРАНЕ.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иванова Елена, я не "подрабатываю", как ты выражается, я долго училась и теперь у меня хорошая, престижная работа. Ты ничего обо мне не знаешь, чтобы утверждать, что я никому не помогаю. И я не занимаюсь оправданием yбийств, происходящих в Донбассе, как это существо, герой статьи. МНЕ ЖАЛКО твоих сограждан по обе стороны! Да, по обе! МНЕ ЖАЛКО, хотя я живу за сотни километров и принадлежу к другому народу, МНЕ ЖАЛКО, А ВАМ НЕТ! Вот что страшно. Для вас вoйна стала обыденностью, нормой. Вы потеряли человечность, даже Аллея Ангелов не трогает ваши сердца, ведь это же дети "ceпаров". Когда вы очнетесь, будет поздно. Не будет уже страны Украины, даже Германия пережила нацизм и денацификацию, а вам этого не пережить.
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