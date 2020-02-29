Український продюсер Ігор Кондратюк розкритикував ідею радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про Національну платформу примирення і єдності, спрямовану на досягнення миру на Донбасі.

Він назвав нацплатформу "погано підготовленою домашньою заготовкою", передає "5 канал". Продюсер не розуміє, як українці можуть примиритися з терористами.

"Я не знаю, що це таке. Думаю, що і Сивохо цього не знає і те, що він розповість, вам буде дуже дивним", – сказав Кондратюк.

Сергій Сивохо і Ігор Кондратюк Колаж

"Примирення може бути між людьми, які не брали в руки зброї, мені здається. Якщо взяти в руки зброю, поки ця зброя не прибрана, я не розумію, про яке примирення може йтися. Він хоче, щоб ЗСУ на кордоні з ОРДЛО поклали зброю і йшли брататися – з ким? З російськими інструкторами? З ким миритися? Із Пушиліним? Ну покличте його до Києва, примиріться! Випийте з ним горілки на нейтральній зоні. Я просто хочу на це подивитися: Сергій Сивохо бухає з Пушиліним.

Запросіть його, запитайте. Думаю, якщо він не прийде, значить, він не знає, як примиритися. Я не розумію цю "платформу примирення". Якась не дуже добре підготовлена домашня заготовка у Сергія Сивохо", – переконаний продюсер.

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Він також озвучив думку, що тим, хто живе в окупації і щиро чекає приходу ЗСУ, "платформи примирення" не потрібні. Окупанти ж не збираються підтримувати ініціативи української влади. Тому у відповідь на плани про "примирення" Україна отримує лише ворожі провокації й агресію.

"Вони [влада] посилають меседжі, що готові розібратися мирно. У відповідь отримують продовження вбивств українських солдатів. Після слів про примирення ми чули жорсткі коментарі від всяких пушиліних і так далі, мовляв, "хто ви такі і що ви це говорите".

Такий плювок означає, звичайно, що можна витертися і лізти далі. Але занадто багато людей загинуло, щоб усвідомити, що наша історія складається в опорі Росії, тому що вона анексувала Крим і воює з нами на Донбасі", – сказав продюсер.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк висловив думку про те, що якщо Україна буде прагнути налагодити відносини з Росією і закінчити війну на Донбасі за будь-яку ціну, це доведеться зробити на умовах Кремля.

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