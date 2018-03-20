Плохо жить в Украине тем, кто почему-то считает, что за несколько лет тут может быть построена "идеальная страна": с реальной демократией, честной судебной системой и правоохранительными органами, отличным образованием и с низкими налогами и высоким индексом личного счастья у населения.

Никогда этого не будет.

Элита не та, человеческий материал второй свежести зараженный вирусом совка, мордора и ватности...

Новини Українці досі сумують за радянським минулим

Гуляй поле, развеселый расп**дец с элементами феодализма, бандитизма, пиратства и казацкого пох*изма, в этом карма Украины, и у кого эта карма совпадает - тому жить на этой территории можно и даже нужно.

Единственная реальная миссия страны в мировом контексте - это противостояние Мордору, все остальное фантазии и иллюзии и глупости.