УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги
Марк Гордієнко
Марк Гордієнко
Всі статті автора

Кому в Украине жить хорошо?

5.4тЧитати новину російською

Плохо жить в Украине тем, кто почему-то считает, что за несколько лет тут может быть построена "идеальная страна": с реальной демократией, честной судебной системой и правоохранительными органами, отличным образованием и с низкими налогами и высоким индексом личного счастья у населения.

Никогда этого не будет.

Элита не та, человеческий материал второй свежести зараженный вирусом совка, мордора и ватности...

Новини
Українці досі сумують за радянським минулим

Гуляй поле, развеселый расп**дец с элементами феодализма, бандитизма, пиратства и казацкого пох*изма, в этом карма Украины, и у кого эта карма совпадает - тому жить на этой территории можно и даже нужно.

Единственная реальная миссия страны в мировом контексте - это противостояние Мордору, все остальное фантазии и иллюзии и глупости.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Марк ГордієнкоМарк Гордієнко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Марка Гордиенко
Поділитися у Facebook

Наші блоги