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Компенсації не буде: в "Укрзалізниці" виправдалися через погані умови в потягах

3.3тЧитати новину російською

Нормативно-правовими актами не передбачено компенсації пасажирам за неналежні умови проїзду в потягах.

Таку заяву зробила ПАТ "Укрзалізниця" у відповідь на запит Укрінформу, додавши, що перевізник зобов'язується транспортувати людей до пунктів призначення в терміни, визначені договором.

"Перевезення пасажирів здійснюється пасажирськими вагонами, які відповідають санітарно-технічним та іншим норм, які забезпечують безпеку для життя і здоров'я пасажирів. Відшкодування компенсаційних виплат пасажирам за неналежні умови проїзду нормативними та нормативно-правовими актами не передбачено", - йдеться у відповіді.

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За даними "Укрзалізниці", протягом 2018 року пасажири не зверталися до суду з приводу порушення їх прав під час перевезень.

"Всі суперечки і непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, в поїздах під час руху поїзда – начальником поїзда, не доводячи їх до суду", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що пасажири мають право звернутися до начальника потяга через провідника в разі виявлення у вагонах технічних несправностей. Склади супроводжують начальник, провідники та електромеханік.

Крім того, супровід медичним працівником не передбачено, тому в екстрених випадках потрібно звертатися до провідника. Той, в свою чергу, повідомляє начальнику потяга, який через засоби зв'язку зможе викликати швидку допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Анатолій Швець розповів про неналежні умови перевезення пасажирів в "Укрзалізниці".

Місце
Україна
Об'єкт
Укрзалізниця
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