Комітет Ради відмовився підтримати призначення Шкарлета міністром

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook. Комітет рекомендував парламенту визначитися з цим питанням у четвер, 17 грудня.

"Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі", – написала вона.

Згідно з записом із засідання, копію якого оприлюднила Піпа, з 11 членів комітету Шкарлета підтримують лише п’ять.

Кабмін призначив ексректора Національного університету "Чернігівська політехніка" Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти та науки у червні 2020 року. Тоді комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій також не підтримав його кандидатуру на відповідну посаду.

Денис Шмигаль виправдав призначення тим, що у Шкарлета "добре і ясне бачення", він "має менеджерський досвід".

Він доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України.

Став ректором Чернігівського національного технологічного університету у травні 2010 року, був наймолодшим ректором України.

Лауреат Державної премії України в галузі освіти 2017 року за працю "Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної IT-підтримки діяльності інноваційного університету".

Свого часу балотувався в депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів, а пізніше – від "Блоку Петра Порошенка".

Був фігурантом декількох скандалів, в тому числі й пов’язаних із плагіатом. Звернення про перевірку трьох робіт Шкарлета надійшли від нардепки від "Голосу" Інни Совсун, ГО "Трон" в особі Світлани Благодєтєлєвої-Вовк (співтовариство "Дісергейт") і Секретаріату Уряду. Після перевірки Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату.

Пізніше в.о. міністра освіти та науки заявив, що питання про плагіат у його наукових роботах закрито.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Благодєтєлєва-Вовк, яка повідомила про плагіат у науковій роботі Шкарлета, заявила про стеження та погрози на свою адресу.

Вона наголосила, що невідомі погрожують їй зґвалтуванням, надсилають фотографії будинку, а також особисті знімки, які свідчить про реальне стеження.