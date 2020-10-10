Комаровський назвав вік, до якого діти не поширюють коронавірус

Відомий лікар Євген Комаровський переконаний, що діти віком до 10 років не можуть поширювати коронавірус.

В інтерв'ю грузинському телеканалу "Іліон-ТВ" він зазначив, що були лише поодинокі випадки, коли від школярів заражалися, але і вони викликають сумніви (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чим дитина молодша, тим ця здатність (поширювати коронавірус) менша. Є поодинокі доведені випадки, що школярі когось заразили, і то, є сумніви", – сказав лікар.

Комаровський підкреслив, що ризик заразитися коронавірусом є вже від дітей старше 10 років.

"Загалом сьогодні вважається, що діти до 10 років ніякої особливої ролі в поширенні інфекції не відіграють. Старше 10 років, підлітки, вже можуть поширювати (коронавірус)", – додав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з подібною заявою виступив лікар-педіатр Олексій Риков. За його словами, діти не є критичною ланкою в поширенні COVID-19. Але при цьому вони можуть заразитися від своїх батьків.