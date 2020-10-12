Комаровський дав прогноз, коли закінчиться пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу (COVID-19) може закінчитися до кінця 2022 року.

За прогнозом лікаря Євгена Комаровського, опублікованим на його офіційному сайті, вірус вдасться перемогти або коли понад 60% людей на нього перехворіють, або коли з'явиться недорога безпечна вакцина.

"За моїми розрахунками, якщо буде ефективна вакцина, то це все закінчиться до кінця 2022 року. А якщо не буде, то, найімовірніше, теж закінчиться до кінця 2022 року. До цього часу в нас буде факт колективного імунітету, а коронавірус стане тим захворюванням, до якого ми будемо ставитися так само, як до грипу. Він буде до нас приходити, викликати локальні спалахи, косити свої жнива з жертв", – розповів Комаровський.

Він зазначив, що карантинні обмежувальні заходи не здатні більш-менш принципово щось змінити.

"Там, де все прекрасно, як тільки слабшають обмеження – тобто коли країна відкривається – вірус стрімко повертається... І це буде тривати доти, доки більш ніж 60% населення, а може бути і більше ніж 80%, вироблять антитіла", – підкреслив лікар.

За його словами, не всі країни, як Ізраїль, мають можливість "закрутити всі гайки" і в таких умовах вижити, адже для багатьох країн карантин – це економічна загибель держави.

"Серйозний підйом захворюваності буде, принаймні в наших краях, після початку опалювального сезону. Як тільки ми закриємося в приміщеннях, припинимо провітрювати і станемо обігріватися, тут же впаде вологість повітря, вірус буде цілодобово зберігатися в цьому повітрі, і хворітиме більша кількість людей", – попередив Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський заявив, що друга хвиля COVID-19 набагато небезпечніша, ніж перша, тому що в цей період заразиться більша кількість людей.