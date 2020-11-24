Комаровський дав поради, як знизити ризик зараження коронавірусом

Відомий педіатр Євген Комаровський дав кілька порад, які допоможуть знизити ризик зараження або важкого перебігу хвороби в разі, якщо людина все-таки підхопила COVID-19.

У своєму відеоблозі він зазначив, що на сьогодні лікарі найбільше бояться саме ускладнень захворювання. А це ураження легень із дихальною недостатністю, тромбоутворення та інші (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"... сам факт – захворієте ви чи не захворієте – залежить тільки від двох чинників. Перший – з якою кількістю вірусу ви зустрінетеся. Другий – у якому стані буде ваш організм на момент зустрічі. Дуже важливий стан слизових оболонок. Якщо у вас пересохло в носі, в роті, якщо ви в сухому і теплому повітрі, спітнілий, то організм практично не може зупинити вірус. Він отримує всі умови для розмноження", – розповів він.

Лікар дав пораду українцям частіше дихати чистим прохолодним повітрям із нормальною вологістю (40-60%).

Водночас, за словами фахівця, важливо, щоб в організмі не було дефіциту рідини.

"Зволожуйте дихальні шляхи сольовими розчинами. Але найголовніше те, що якщо ви перебуваєте 15 хвилин у приміщенні, де немає повітрообміну, найвища концентрація вірусів, то ніщо вам не допоможе. І ваша імунна система не спрацює", – сказав Комаровський.

Лікар також дав пораду, як уникнути важкого перебігу хвороби в разі зараження.

"Є дані про те, що ймовірність переходу хвороби у важку форму, яка трапляється у 5-15% хворих, залежить від того, чи є у вас в організмі дефіцит цинку, чи є у вас в організмі вітамін D, С", – уточнив він.

За словами лікаря, сучасні медичні протоколи рекомендують не допускати дефіциту цих вітамінів і мікроелемента в організмі.

"І якщо ви захворієте, то це, принаймні, не завадить, дози з вашим лікарем будете узгоджувати. Ще раз кажу, це п'ється не для того, щоб не захворіти, а щоб хвороба не перейшла у важку форму", – сказав Комаровський.

Він ще раз підкреслив, що необхідно подбати насамперед про повітрообмін і стан слизових оболонок.

"І тільки потім усі вітаміни, мікроелементи та все інше. Якщо у вас у будинку немає гігрометра і зволожувача, то думайте спочатку про це, а вже потім про цинк і вітамін D", – сказав лікар.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Комаровського, антибіотики не можуть вилікувати пневмонію, якщо вона викликана вірусом. Найголовніше правило для успішного одужання – допомогти організму самостійно впоратися з хворобою. Лікар підкреслив, що призначення антибіотиків у разі вірусної пневмонії не допоможе уникнути ускладнень.