Комаровський дав поради, як знизити ризик зараження коронавірусом
Лікар нагадав, що найвищі шанси не захворіти дає тільки вакцинація
Однак поки що вакцину, як і ліки проти коронавірусу, не придумали
Для зменшення ризику необхідне чисте повітря та зволоження, сказав кандидат медичних наук
Відомий педіатр Євген Комаровський дав кілька порад, які допоможуть знизити ризик зараження або важкого перебігу хвороби в разі, якщо людина все-таки підхопила COVID-19.
У своєму відеоблозі він зазначив, що на сьогодні лікарі найбільше бояться саме ускладнень захворювання. А це ураження легень із дихальною недостатністю, тромбоутворення та інші (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"... сам факт – захворієте ви чи не захворієте – залежить тільки від двох чинників. Перший – з якою кількістю вірусу ви зустрінетеся. Другий – у якому стані буде ваш організм на момент зустрічі. Дуже важливий стан слизових оболонок. Якщо у вас пересохло в носі, в роті, якщо ви в сухому і теплому повітрі, спітнілий, то організм практично не може зупинити вірус. Він отримує всі умови для розмноження", – розповів він.
Лікар дав пораду українцям частіше дихати чистим прохолодним повітрям із нормальною вологістю (40-60%).
Водночас, за словами фахівця, важливо, щоб в організмі не було дефіциту рідини.
"Зволожуйте дихальні шляхи сольовими розчинами. Але найголовніше те, що якщо ви перебуваєте 15 хвилин у приміщенні, де немає повітрообміну, найвища концентрація вірусів, то ніщо вам не допоможе. І ваша імунна система не спрацює", – сказав Комаровський.
Лікар також дав пораду, як уникнути важкого перебігу хвороби в разі зараження.
"Є дані про те, що ймовірність переходу хвороби у важку форму, яка трапляється у 5-15% хворих, залежить від того, чи є у вас в організмі дефіцит цинку, чи є у вас в організмі вітамін D, С", – уточнив він.
За словами лікаря, сучасні медичні протоколи рекомендують не допускати дефіциту цих вітамінів і мікроелемента в організмі.
"І якщо ви захворієте, то це, принаймні, не завадить, дози з вашим лікарем будете узгоджувати. Ще раз кажу, це п'ється не для того, щоб не захворіти, а щоб хвороба не перейшла у важку форму", – сказав Комаровський.
Він ще раз підкреслив, що необхідно подбати насамперед про повітрообмін і стан слизових оболонок.
"І тільки потім усі вітаміни, мікроелементи та все інше. Якщо у вас у будинку немає гігрометра і зволожувача, то думайте спочатку про це, а вже потім про цинк і вітамін D", – сказав лікар.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Комаровського, антибіотики не можуть вилікувати пневмонію, якщо вона викликана вірусом. Найголовніше правило для успішного одужання – допомогти організму самостійно впоратися з хворобою. Лікар підкреслив, що призначення антибіотиків у разі вірусної пневмонії не допоможе уникнути ускладнень.