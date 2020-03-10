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10 березня • оновлено в 22:56
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/ Суспільство

Командування ООС озвучило втрати окупантів на Донбасі

16.7т
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Командування ООС виступило з жорстким попередженням на адресу збройних формувань Росії на Донбасі, а також озвучило втрати ворога з початку березня.

Українські військовослужбовці завжди відповідали і відповідатимуть на атаки противника на сході України, ідеться в повідомленні штабу ООС, опублікованому на сторінці у Facebook.

Українські військовослужбовці продовжать відповідати на атаки терористів

Українські військовослужбовці продовжать відповідати на атаки терористів

korrespondent.net

"Командування операції Об'єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю і здоров'ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілів з боку збройних формувань РФ, військовослужбовці ООС завжди адекватно відповідали і відповідатимуть, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів і припинення агресивних дій", – йдеться у повідомленні.

Також у штабі уточнили втрати з боку ворога з початку березня 2020 року.

За цей час загинула 21 особа, ще 31 отримали поранення або травми.

Знищені або пошкоджені 3 одиниці військової техніки, зокрема автомобіль, безпілотний літальний апарат та багатоцільовий легкий броньований тягач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі внаслідок обстрілу з боку терористів 10 березня загинуло двоє бійців ООС, ще дев'ятеро отримали поранення.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС
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Golan Sim
Golan Sim
Командование ООС, после коллективного распития бурячанки, решило, что 21 убитый враг будет звучать более убедительно, а раненных пусть будет 31 и, наконец, пленных будет захвачено 41.. ))
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
От этого не легче.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Ilchenko Tamara, девочка! от чего не легче? от того что там убивают украинцев? забей! о/бо.зу наплевать!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Отличное удобрение по бросовой стоимости. Да бесплатное дерьмо корояе. И это все о вежливых изтамнетах)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Pooh Vini, там ваших ВСУ-шных селюков мальца на суповые наборы дефрагментировало. Ты прекращай на глупой новости от никчемного ГШ Цэевропы держать оборону. Ты лучше деньги волонтерам неси. Во-первых потому что волонтерши поиздержались 8 марта. А во-вторых, может быть повезёт и не во всех сёлах Западенщины будет завтра-послезавтра коленопад.
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