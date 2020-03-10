Командування ООС виступило з жорстким попередженням на адресу збройних формувань Росії на Донбасі, а також озвучило втрати ворога з початку березня.

Українські військовослужбовці завжди відповідали і відповідатимуть на атаки противника на сході України, ідеться в повідомленні штабу ООС, опублікованому на сторінці у Facebook.

Українські військовослужбовці продовжать відповідати на атаки терористів korrespondent.net

"Командування операції Об'єднаних сил наголошує, що в разі загрози життю і здоров'ю наших воїнів, під час спроб захоплення територій, проведення штурмових дій або здійснення обстрілів з боку збройних формувань РФ, військовослужбовці ООС завжди адекватно відповідали і відповідатимуть, відкриваючи вогонь по противнику з метою придушення його вогневих засобів і припинення агресивних дій", – йдеться у повідомленні.

Також у штабі уточнили втрати з боку ворога з початку березня 2020 року.

За цей час загинула 21 особа, ще 31 отримали поранення або травми.

Знищені або пошкоджені 3 одиниці військової техніки, зокрема автомобіль, безпілотний літальний апарат та багатоцільовий легкий броньований тягач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі внаслідок обстрілу з боку терористів 10 березня загинуло двоє бійців ООС, ще дев'ятеро отримали поранення.

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