"Колосальна реформа": експерт розповіла, як новий закон контролюватиме промислові забруднення

Законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", який розробило Міністерство енергетики та захисту довкілля має на меті забезпечити інтереси не тільки влади або бізнесу, але і громадськості.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповіла голова громадської ради при Міністерстві екології та президент ГО "Жива планета" Світлана Берзіна на презентації законопроєкту. За її словами, новий документ є євроінтеграційним, і у ньому передбачена взаємодія між цими трьома структурами.

"Він є євроінтеграційним і буде впроваджувати зовсім новий підхід з точки зору реформи ліцензійно-дозвільної системи в сфері охорони довкілля. У будь-якому випадку цей закон має працювати таким чином, щоб суспільство мало поліпшення якості життя, громадськість мала прозорість і доступ до інформації з питань, що стосуються довкілля, а бізнес мав зрозумілі, чіткі умови для праці і модернізації у поєднанні з інструментами підтримки цієї перебудови", – зазначила Берзіна.

Світлана Берзіна censor.net.ua

За її словами, зокрема, громадськість матиме доступ до повної інформації щодо законопроєкту та змін до нього. До того, ж матиме можливість брати участь в ухваленні рішень, які потім будуть законодавчо прописані.

"Нині ми працюємо на рівні концепції, відпрацьовуємо законопроєкт. У подальшому треба буде розробити багато інституцій, наприклад, по управлінню довідниками найдоступніших технологій. Це буде колосальна реформа", – наголосила Берзіна.

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