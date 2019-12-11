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11 грудня • оновлено в 12:25
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"Колосальна реформа": експерт розповіла, як новий закон контролюватиме промислові забруднення

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Законопроєкт "Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення", який розробило Міністерство енергетики та захисту довкілля має на меті забезпечити інтереси не тільки влади або бізнесу, але і громадськості.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповіла голова громадської ради при Міністерстві екології та президент ГО "Жива планета" Світлана Берзіна на презентації законопроєкту. За її словами, новий документ є євроінтеграційним, і у ньому передбачена взаємодія між цими трьома структурами.

"Він є євроінтеграційним і буде впроваджувати зовсім новий підхід з точки зору реформи ліцензійно-дозвільної системи в сфері охорони довкілля. У будь-якому випадку цей закон має працювати таким чином, щоб суспільство мало поліпшення якості життя, громадськість мала прозорість і доступ до інформації з питань, що стосуються довкілля, а бізнес мав зрозумілі, чіткі умови для праці і модернізації у поєднанні з інструментами підтримки цієї перебудови", – зазначила Берзіна.

Світлана Берзіна

Світлана Берзіна

censor.net.ua

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За її словами, зокрема, громадськість матиме доступ до повної інформації щодо законопроєкту та змін до нього. До того, ж матиме можливість брати участь в ухваленні рішень, які потім будуть законодавчо прописані.

"Нині ми працюємо на рівні концепції, відпрацьовуємо законопроєкт. У подальшому треба буде розробити багато інституцій, наприклад, по управлінню довідниками найдоступніших технологій. Це буде колосальна реформа", – наголосила Берзіна.

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Автор
Гліб Іванов
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