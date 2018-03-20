"Коли закінчиться війна": Франциск запитав про Україну

Перше запитання, яке ставить Папа Римський Франциск тим, хто приїжджає до нього з України - коли закінчиться війна.

"Під час спілкування із Папою я завжди відчував, що для нього не байдужа ситуація в Україні і страждання нашого народу", - розповів "Обозревателю" глава Технічного секретаріату акції "Папа для України", єпископ Римо-католицької церкви Едуард Кава.

Єпископ, який мав можливість неодноразово особисто поспілкуватися з главою Католицької церкви, також повідомив, що інформує його про актуальну ситуацію в зоні бойових дій на сході України, про кількість убитих і постраждалих під час війни, про вимушених переселенців і їхні долі.

Зокрема, під час останнього спілкування йшлося і про хід реалізації безпрецедентної акції "Папа для України", під час якої для допомоги людям, постраждалим від війни на сході країни, було зібрано близько 16 мільйонів євро, включаючи 5 мільйонів євро, які з особистого фонду виділив сам Папа Франциск.

У цьому контексті Едуард Кава повідомив: "На сьогоднішній день завдяки цій акції різного виду допомогу отримали понад 800 тисяч громадян України, які проживають не лише на території, підконтрольній Україні, але також і на тимчасово непідконтрольній території".

За його словами, Технічний комітет акції в узгодженні із понтифіком визначив чотири пріоритети для надання допомоги нужденним. Перший полягав у тому, щоб "допомогти людям пережити зиму". "Нам вдалося забезпечити велику кількість людей паливом; багато сімей, особливо в населених пунктах, що залишилися без газу, отримали котли і паливо в свої будинки і квартири".

Другий - медичне обслуговування, "особливо для людей, які проживають в сірій зоні", - продовжив єпископ. "Багато з них пройшли курс лікування, а також отримали необхідні медикаменти".

Третій - забезпечення нужденних продуктами харчування. Як пояснив Едуард Кава, такого роду допомога надавалася продуктовими наборами та ваучерами.

І, нарешті, четвертий - реабілітація дітей. "Завдяки акції "Папи для України" близько 15 тисяч дітей змогли побувати в дитячих таборах і реабілітаційних центрах, де з ними працювали педагоги, психологи та інші фахівці з метою допомогти їм повернутися до нормального життя", - розповів єпископ.

La Sacra Famiglia

Він наголосив: головна мета акції полягає не лише в тому, щоб забезпечити нужденних всім необхідним, але також в тому, щоб "допомогти людям, незалежно від їхніх переконань і віросповідання, не втратити почуття власної гідності під час цієї війни".

"Папа дуже переживає про те, що відбувається в Україні. Його перше питання - це питання про те, коли припиниться ця війна. Папа Франциск готовий зробити все від нього залежне для того, щоб ця війна якомога швидше припинилася. Саме тому він докладає усіх зусиль задля того, щоб церква допомагала тим, хто постраждав і продовжує страждати через цю війну", - резюмував єпископ.

Як писав "Обозреватель", раніше Едуард Кава розповів про те, що в період з грудня 2017 року по березень 2018 року вимушеним переселенцям в Україні було надано гуманітарну допомогу на загальну суму близько 5 мільйонів євро.