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10 жовтня • оновлено в 14:08
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Коли закінчиться "бабине літо": Кульбіда дав відповідь

14.6т Читати матеріал російською

Покращення погоди в Україні, яке настане в другій декаді жовтня, буде довгим.

"Потепління вже почалося сьогодні, воно продовжуватиметься й буде тривалим. Це можна назвати "бабиним літом", – сказав у коментарі OBOZREVATEL начальник Національного гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда.

"Максимальні денні температури можуть досягати +20°, а на півдні – навіть +25°", – повідомив він.

За оцінками синоптика, така ситуація може зберегтися до 20-х чисел жовтня.

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"22, 23 і 24 жовтня ми очікуємо хвилю холодного повітря, яка прийде до нас із північного заходу Європи. Вона викличе зниження навіть денної температури до +8°...+10° в західних, північних і центральних областях", – пояснив Кульбіда.

"Бабине літо" в Україні може тривати до 20-х чисел жовтня

"Бабине літо" в Україні може тривати до 20-х чисел жовтня

Водночас він зауважив: "Наскільки тривалим буде цей період, важко сказати, оскільки моделі, що використовуються для прогнозування, дають можливість оцінювати стан погоди тільки на 15 днів вперед".

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, якою буде погода в Україні в "довгі вихідні" – з 12 по 14 жовтня.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Микола Кульбіда
Місце
Україна
Тег
погода
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