Коли закінчиться аномальна спека в Україні: з'явився прогноз

Нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня у північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, передає "Апостроф". За його словами, денна температура повітря увесь цей час буде триматися на рівні 30-35 градусів тепла.

"... Тільки з 18 по 23 липня очікується короткочасне похолодання. У ці дні температура буде близько 27-28 градусів тепла. Але так буде всього 3-4 дні, і після 23 липня знову буде підйом температури до 32-35 градусів тепла. Правда, рекордна спека до +35 зазвичай тримається не більше 3-4 днів", – зазначив народний синоптик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Горбань уточнив, що липень у 2019 році буде не тільки спекотним, але ще і дощовим. Опади різної інтенсивності очікуються на території всієї країни.

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