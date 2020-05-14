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14 травня • оновлено в 17:20
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Коли закінчаться дощі в Україні: синоптик озвучив несподіваний прогноз

6.1т
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Дощі, які днями накрили ледь не всю Україну, спричинивши незначне похолодання, триватимуть до 15 травня, а потім знову продовжаться через декілька днів.

Водночас температура повітря у регіонах переважно буде теплою. Про це в коментарі "Фактам" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

"Незважаючи на дощі, буде тепло – до +23. За моїми розрахунками, з 19 травня на чотири дні прийдуть опади, через що температура опуститься до 19-22 градусів тепла", – зазначив він.

Коли закінчаться дощі в Україні: синоптик озвучив несподіваний прогноз

За його словами, дощі трохи опустять стовпчики термометрів до помірних показників, які збережуться протягом другої декади травня.

Тоді як, за прогнозом Горбаня, із 26 травня і до кінця місяця в Україні очікується потепління. Температура повітря підніметься до +25… +27 градусів.

"Однак і в цей період можливі невеликі дощі. А до кінця травня пройдуть зливи і знову похолодає", – додав синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Леонід Горбань говорив, що погода в травні на всій території України буде спекотною та сухою. Невеликі опади пройдуть на початку та наприкінці місяця.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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