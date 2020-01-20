"Коли я був хлопчиком…" Зеленський поділився особистим про віру і Бога

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що вірить у Бога, водночас питання релігії для нього дуже особисте.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The Times of Israel.А також розповів, у яких випадках звертається за допомогою до Всевишнього.

"Коли я був хлопчиком, у мене було одне ставлення, зараз – інше. Я ніколи не говорю про релігію і Бога, тому що у мене є власна думка про це", – зазначив глава держави.

Володимир Зеленський зізнався, чи вірить у Бога

За його словами, він зростав не в ортодоксальній, а в "звичайній радянській єврейській сім'ї". А більшість, підкреслив він, таких родин у СРСР не були релігійними, і "релігії у радянській державі як такої не було".

"Звичайно, я вірю у Бога. Але звертаюся до нього тільки в ті моменти, які є для мене особистими і важливими, і в місцях, де я відчуваю себе комфортно", – зізнався Зеленський.

Крім цього, додав, що в Україні немає проявів антисемітизму.

"У мене єврейська кров. Я – президент. Нікому немає до цього діла. Ніхто про це не питає", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL опублікував найцікавіше і головне з великого інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке 19 січня з’явилося на сайті видання The Times of Israel.

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