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"Коли встанете з колін?" Соколова рознесла Кремль за розгін мітингу в Москві

1.3т Читати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова рознесла Кремль за жорстокий розгін протестів у Москві 27 липня, на якому були затримані майже півтори тисячі осіб.

Своєю думкою поділилася вона в новому випуску "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Як ви думаєте, як російські ЗМІ висвітлили цю подію? Правильно: ніяк!" – обурилася журналістка, продемонструвавши випуск новин на Кремль-ТВ за 27 липня. Замість того, щоб показати, що тисячі москвичів збунтувалися проти Путіна, пропагандистські канали почали розхвалювати президента і показали абсолютно нейтральні сюжети.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

Далі журналістка поділилася інтерв'ю з нібито учасником розгонів мітингу. Насправді, за маскою ховалася сама Соколова, яка передала весь трагізм ситуації в Росії.

"Путін – мужик, ліберали – п*дораси. Любити мужика, п**дити п*дорасів", – розповів про свою позицію "росіянин".

"А за що Путіна любите?" – поставила питання Соколова. "Тобто, а ти за що свою мамку любиш? Ми всі годуємося з циці Путіна. З колін підняв, Крим повернув", – висловився її співрозмовник.

"Скільки росіян потрібно поставити на коліна, щоб вони нарешті почали з них вставати?" – обурилася Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Прямо таки разнесла? Эта дура?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Брехливость-характерная черта украинства и такого быдла, как Соколовская: сми(в том числе ТВ) сообщали о несанкционированном митинге(которой даже не пытались согласовать) и задержании майданутых, кидавших камни, и мусорные баки в полицию, распылявших газ, перекрывавших движение и пытвшихся прорвать оцепление.Ничего общего с мирным протестом это стадо не имело
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Питон Каа
Питон Каа
Лучше бы засветила вопрос, почему либерасты в России так непопулярны и презираемы...
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