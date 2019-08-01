"Коли встанете з колін?" Соколова рознесла Кремль за розгін мітингу в Москві

Українська журналістка Яніна Соколова рознесла Кремль за жорстокий розгін протестів у Москві 27 липня, на якому були затримані майже півтори тисячі осіб.
Своєю думкою поділилася вона в новому випуску "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Як ви думаєте, як російські ЗМІ висвітлили цю подію? Правильно: ніяк!" – обурилася журналістка, продемонструвавши випуск новин на Кремль-ТВ за 27 липня. Замість того, щоб показати, що тисячі москвичів збунтувалися проти Путіна, пропагандистські канали почали розхвалювати президента і показали абсолютно нейтральні сюжети.
Яніна Соколова
Далі журналістка поділилася інтерв'ю з нібито учасником розгонів мітингу. Насправді, за маскою ховалася сама Соколова, яка передала весь трагізм ситуації в Росії.
"Путін – мужик, ліберали – п*дораси. Любити мужика, п**дити п*дорасів", – розповів про свою позицію "росіянин".
"А за що Путіна любите?" – поставила питання Соколова. "Тобто, а ти за що свою мамку любиш? Ми всі годуємося з циці Путіна. З колін підняв, Крим повернув", – висловився її співрозмовник.
"Скільки росіян потрібно поставити на коліна, щоб вони нарешті почали з них вставати?" – обурилася Соколова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
28 липня Навальний був госпіталізований із діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікар-офтальмолог Анастасія Васильєва, яка відвідала його, висловила переконання, що справжня причина його хвороби – в дії "невизначених хімічних речовин".
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.
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