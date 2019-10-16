Коли випаде сніг: з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні

Листопад 2019 року буде дуже примхливим: дощ, сніг і сонце змінюватимуть один одного протягом усього місяця.

Як стверджують синоптики, перші листопадові дні будуть сонячними, але вже з 5 по 10 листопада прогнозуються дощі, можливі опади мокрого снігу. Перші снігопади можуть з'явитися після 20-го листопада, пише "Метеопрог".

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Очікуються заморозки вночі, вранці, і локально вдень, також місцями прогнозується поривчастий вітер.

Температура у першій половині листопада очікується в середньому між +5...+ 9 градусами Цельсія. Зниження до +1 ... + 6ºС можна очікувати у другій половині місяця.

Останні дні місяця будуть по-справжньому зимовими, вночі та вранці температура не буде перевищувати близько -3 ... -2°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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