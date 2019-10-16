Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 08:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коли випаде сніг: з'явився докладний прогноз на листопад-2019 в Україні

1.6т Читати матеріал російською

Листопад 2019 року буде дуже примхливим: дощ, сніг і сонце змінюватимуть один одного протягом усього місяця.

Як стверджують синоптики, перші листопадові дні будуть сонячними, але вже з 5 по 10 листопада прогнозуються дощі, можливі опади мокрого снігу. Перші снігопади можуть з'явитися після 20-го листопада, пише "Метеопрог".

Новини
Тепло як влітку: прогноз погоди в Україні на 16 жовтня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

Очікуються заморозки вночі, вранці, і локально вдень, також місцями прогнозується поривчастий вітер.

Температура у першій половині листопада очікується в середньому між +5...+ 9 градусами Цельсія. Зниження до +1 ... + 6ºС можна очікувати у другій половині місяця.

Останні дні місяця будуть по-справжньому зимовими, вночі та вранці температура не буде перевищувати близько -3 ... -2°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel