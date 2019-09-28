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28 вересня • оновлено в 18:40
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Коли в Україну прийде тепло: прогноз погоди на тиждень

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Вересень в Україні був досить холодним, однак на початку жовтня в країні очікується невелике потепління.

Про це повідомили синоптики з Укргідрометцентру. Вони відзначили, що в деяких областях України йтимуть дощі, проте інша частина країни порадіє завдяки теплій погоді.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якою буде погода в Україні на цьому тижні і коли до нас прийде тепло.

У суботу, 28 вересня на заході і півночі країни очікуються опади. Але погода обіцяє бути теплою – в західних областях вдень в середньому 18...21 градус вище нуля, в центрі 16 ...20 градусів, на півночі 16...18, в східних областях 15...19, і на півдні 18...22 градусів тепла.

Погода в Україні 28 вересня

Погода в Україні 28 вересня

meteo.gov.ua/ua

Новини
Температура пішла вгору: синоптики потішили прогнозом погоди в Україні

У неділю, 29 вересня сильні дощі очікуються на сході країни, в центрі, на півночі і частково на півдні (Миколаївська та Херсонська області). У західних, центральних і північних областях вдень 17...19 градусів тепла, на сході 14...17, в південних регіонах 19 ...22 градусів вище нуля.

Погода в Україні 29 вересня

Погода в Україні 29 вересня

meteo.gov.ua/ua

У понеділок, 30 вересня дощі пройдуть на заході та півночі України, в решті регіонів буде сухо. Температура повітря на заході складе 19...22 градусів тепла, в центрі 20...24 градусів, на півночі 18...20, на сході 18...21, і на півдні 19...24 градусів.

Погода в Україні 30 вересня

Погода в Україні 30 вересня

meteo.gov.ua/ua

У вівторок, 1 жовтня на заході, в центрі і частково на півдні (Одеська, Миколаївська області) буде сонячно, в східних і північних областях невеликі опади. Вдень на заході та в центрі країни днем буде 16...19 градусів, на півночі 13...15 градусів, у східних областях 16...18, і на півдні 20...24 градусів вище нуля.

Погода в Україні 1 жовтня

Погода в Україні 1 жовтня

meteo.gov.ua/ua

У середу, 2 жовтня знову очікуються дощі на заході України. Температура повітря вдень там складе 16...21 градус. У центрі – 20...22 градусів, у північних та східних областях 19...21, і на півдні 20...24 градусів тепла.

Погода в Україні 2 жовтня

Погода в Україні 2 жовтня

meteo.gov.ua/ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився детальний прогноз по Україні на жовтень. Відомо, що рясні дощі не передбачаються, а в першій половині місяця втримаються сонячні дні.

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Місце
Україна
Тег
погода
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