Коли в Україні запрацюють басейни: названі дати і нові правила

Незважаючи на відновлення роботи з 1 червня спортзалів і фітнесклубів, питання з відкриттям басейнів остаточно ще не вирішили. Однак ці заклади все одно почали підготовку до прийому відвідувачів.

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Наприклад, як пише ТСН, в одному зі спортклубів Києва після двох місяців перерви знову набрали воду в басейні та почали заходи щодо дезінфекції перед відкриттям.

"Ми залили в чашу свіжу воду. Зараз ми робимо шокове хлорування, робиться рециркуляція в басейні", – розповідає директорка клубу активного відпочинку Ліна Прима.

Тим часом в аквапарку Львова всі п'ять басейнів як і раніше порожні. За словами власника Андріана Гутника, надзвичайно важко відновити функціонал, спускати, набирати і нагрівати воду. Адже це вимагає великих витрат енергоносіїв.

Однак, генеральне прибирання перед відкриттям тут вже почалася: басейни ретельно чистять, а шафки для речей клієнтів дезінфікують.

Відзначимо, що найбільше через закриття басейнів зараз страждають плавці української збірної із синхронного плавання. Зокрема, під час карантину їм доводиться тренуватися винятково у залі.

"Для нас це взагалі найстрашніше, що може бути. Зазвичай там півтори години, а тут всі три, ще й друге тренування теж в залі", – розповіла спортсменка Анастасія Савчук.

Басейн

А ось в Дніпрі олімпійська і паралімпійська збірні з плавання нарешті відновили тренування. Дозвіл на вхід в басейн погодили в Міністерстві охорони здоров'я і в місцевих органах влади. Спортсменів пропускають за окремим списком і тільки після ретельної перевірки на вході: в переліку 11 тренерів та 34 плавці. Дані кожного записують.

"Ранкове тренування – ми вимірюємо температуру. У другій половині дня також вимірюємо. Практично вивчила прізвища всіх", – розповіла старша адміністраторка Юлія Чайковська, підкресливши, що нормальна температура повинна бути не вище 37 градусів, інакше спортсменів на тренування не допустять.

На всеукраїнському рівні вирішити проблему басейнів спробувала Федерація плавання. Вона звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням відкрити ці об'єкти для професійних спортсменів, яким, навіть незважаючи на скасування змагань, потрібно підтримувати фізичну форму.

Однак в Кабінеті міністрів поки найближчою датою можливого відкриття всіх басейнів називають 1 червня.

"З 1 червня, якщо будуть досягнуті певні індикатори епідеміологічної ситуації, планується відкриття басейнів і спортзалів, також відвідування освітніх занять в групах не більше 10 осіб", – повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Крім того, дозвіл на відкриття закладів даватимуть тільки тим областям, де динаміка захворюваності COVID-19 буде в нормі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна заявила, що купання в річці становить більшу небезпеку з точки зору зараження коронавірусом, ніж купання в морі або в закритому басейні. За її словами, вірус може існувати у воді довше, ніж в повітрі, але тільки в разі, якщо ця вода не піддається дезінфекції або сильному впливу сонячного ультрафіолету.

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