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22 травня • оновлено в 09:44
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Коли в Україні відкриють фітнес-клуби та кафе: Степанов назвав дати

1.6т
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З 1 червня в Україні повинен початися наступний етап послаблення карантину, коли запустять міжобласні перевезення і запрацюють фітнес-центри.

Про це на брифінгу в п'ятницю, 22 травня, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"З 10 червня буде дозволена робота кафе, ресторанів та інших закладів зазначених на сайті Міністерства охорони здоров'я", – додав він.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Степанов додав, що рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях відтепер братимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови дотримання трьох цільових показників.

Коли в Україні відкриють фітнес-клуби та кафе: Степанов назвав дати

Як повідомляв OBOZREVATEL, кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень в зв'язку з пандемією COVID-19.

З 22 травня в Україні почалося послаблення обмежувальних заходів і в країні почнуть вводити адаптивний карантин.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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