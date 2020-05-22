Коли в Україні відкриють фітнес-клуби та кафе: Степанов назвав дати

З 1 червня в Україні повинен початися наступний етап послаблення карантину, коли запустять міжобласні перевезення і запрацюють фітнес-центри.
Про це на брифінгу в п'ятницю, 22 травня, повідомив глава МОЗ Максим Степанов.
"З 10 червня буде дозволена робота кафе, ресторанів та інших закладів зазначених на сайті Міністерства охорони здоров'я", – додав він.
Карантин в Україні
Степанов додав, що рішення про пом'якшення або посилення карантину в областях відтепер братимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за умови дотримання трьох цільових показників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень в зв'язку з пандемією COVID-19.
З 22 травня в Україні почалося послаблення обмежувальних заходів і в країні почнуть вводити адаптивний карантин.
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