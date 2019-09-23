Коли в Україні розпочнеться зима: з'явився точний прогноз з датами

Перший сніг в Україні випаде в середині листопада, але повноцінна зима розпочнеться тільки 15-17 грудня.

Такий прогноз погоди дав народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV. Він попередив, що вже у жовтні можна очікувати серйозних заморозків.

За словами Горбаня, перша тиждень жовтня буде теплою, а з 10 числа почнеться чергова хвиля похолодання.

"11-12 жовтня на півночі можливі заморозки. Але найсерйозніші заморозки у північних областях України слід очікувати 22-24 жовтня", – зазначив він.

"Перший сніжок з'явиться 12-17 листопада. Але він швидко розтане. А зима встановиться 15-17 грудня", – розповів народний синоптик.

Прихід "справжньої" зими в Україні прогнозують в середині грудня pinterest.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше британські метеорологи попередили про прихід циклону "Монстр зі сходу": за їхніми прогнозами, зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

Однак на думку українського кліматолога Надії Максименко, ці прогнози більше схожі на спекуляції. Спеціаліст запевнила, що цьогорічна зима в Україні буде цілком звичайною.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram