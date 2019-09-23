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23 вересня • оновлено в 04:47
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Коли в Україні розпочнеться зима: з'явився точний прогноз з датами

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Перший сніг в Україні випаде в середині листопада, але повноцінна зима розпочнеться тільки 15-17 грудня.

Такий прогноз погоди дав народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV. Він попередив, що вже у жовтні можна очікувати серйозних заморозків.

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За словами Горбаня, перша тиждень жовтня буде теплою, а з 10 числа почнеться чергова хвиля похолодання.

"11-12 жовтня на півночі можливі заморозки. Але найсерйозніші заморозки у північних областях України слід очікувати 22-24 жовтня", – зазначив він.

"Перший сніжок з'явиться 12-17 листопада. Але він швидко розтане. А зима встановиться 15-17 грудня", – розповів народний синоптик.

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Прихід "справжньої" зими в Україні прогнозують в середині грудня

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Як писав OBOZREVATEL, раніше британські метеорологи попередили про прихід циклону "Монстр зі сходу": за їхніми прогнозами, зима в 2020 році в Європі буде найхолоднішою за останні 30 років.

Однак на думку українського кліматолога Надії Максименко, ці прогнози більше схожі на спекуляції. Спеціаліст запевнила, що цьогорічна зима в Україні буде цілком звичайною.

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Теми
Прогноз погоди Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Теги
клімат погода
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