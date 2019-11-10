Коли в Україні похолодає: синоптик назвала дату

Суттєве похолодання прийде в Україну лише приблизно 20 листопада. До цього погода буде відносно теплою, але дощовою.

Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook озвучила синоптик Наталія Діденко. Так, за її словами, в понеділок, 11 листопада, Україну накриє атмосферний фронт, який принесе дощі в західні, північні та центральні області. Що стосується півдня і сходу, то там істотні опади навряд чи варто очікувати.

"Блукатимуть тумани, у яких зараз зоряний час. Температура повітря 11 листопада вдень буде коливатися в межах 12-18 градусів, в Криму до 20 градусів. У західній частині України буде холодніше, 9-14 градусів", – зазначила Діденко.

Похолодання zik.ua

У Києві, за її словами, перший день нового тижня обіцяє бути вологим, з дощем, але в другій половині дня – без істотних опадів. Температура повітря вночі – 8-10 градусів, вдень 11-13 градусів.

"Найближчий тиждень в Україні очікується коливання температури повітря, однак якогось серйозного холоду поки не видно. За попередніми прогнозами, суттєве похолодання обіцяє прийти в Україну орієнтовно з 20-го листопада", – підсумувала синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за розрахунками фахівців, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

У листопаді очікується середня температура повітря від 0 до 8 градусів тепла.

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