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27 травня • оновлено в 22:30
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Коли в Україні буде "нульова статистика" коронавірусу: Ляшко дав прогноз

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Уже 22 червня в Україні може бути "нульова статистика" захворювання на COVID-19.

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Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "HARD з Влащенко" на телеканалі ZIK. Ведуча запитала у нього, чи є прогнози щодо того, коли в Україні не будуть реєструватися нові випадки коронавірусу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Про це ще рано говорити. Але ми говоримо про 22 червня", – підкреслив Ляшко.

Ляшко дав прогноз, коли в Україні буде "нульова статистика" коронавірусу. Ілюстрація

Ляшко дав прогноз, коли в Україні буде "нульова статистика" коронавірусу. Ілюстрація

Водночас він зауважив, що ситуація буде сильно залежати від того, чи є сезонність у цього вірусу.

"Бо зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання. Але несподівано в цьому нашому графіку з’явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи повинні були б показувати значне зниження. Після Європи повинна була йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія і знову на Китай. Так циркулює грип і грипоподібні захворювання", – підсумував Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 27 травня в Україні офіційно зафіксували 21 905 випадків коронавірусу.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 905.

    Вилікувалися: 7995. Померли: 658.

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