"Коли в Севастополь?" У Чорне море зайшов ракетний есмінець НАТО: з'явилися фото

У четвер, 8 серпня, в Чорне море зайшов ракетний есмінець 6-го флоту США USS Porter (DDG78).

Про це з посиланням на моніторингову групу "Майдану закордонних справ" і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомив у Fаcebook головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що це вже 23-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році.

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78) Twitter Yörük Işık

Як відзначили в 6-му флоті США, мета корабля – "підвищити регіональну стабільність на морі і продемонструвати підтримку нашим союзникам і партнерам по НАТО в регіоні".

Ракетний есмінець USS Porter (DDG-78) – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть знаходитися зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк". Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджіс". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

Porter (DDG78) Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойовий корабель Військово-морських сил США "Карні" (USS Carney) пройшов протоку Босфор і зайшов в акваторію Чорного моря.

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