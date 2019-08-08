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"Коли в Севастополь?" У Чорне море зайшов ракетний есмінець НАТО: з'явилися фото

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У четвер, 8 серпня, в Чорне море зайшов ракетний есмінець 6-го флоту США USS Porter (DDG78).

Про це з посиланням на моніторингову групу "Майдану закордонних справ" і "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" повідомив у Fаcebook головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що це вже 23-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море в 2019 році.

Новини
З морськими піхотинцями на борту: в Чорне море зайшов десантний корабель США
Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Twitter Yörük Işık

Як відзначили в 6-му флоті США, мета корабля – "підвищити регіональну стабільність на морі і продемонструвати підтримку нашим союзникам і партнерам по НАТО в регіоні".

Ракетний есмінець USS Porter (DDG-78) – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть знаходитися зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк". Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджіс". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

Porter (DDG78)

Porter (DDG78)

Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бойовий корабель Військово-морських сил США "Карні" (USS Carney) пройшов протоку Босфор і зайшов в акваторію Чорного моря.

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Місце
Україна
Теги
Чорне море НАТО
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну, зашёл и зашёл. Как говорят аборигены одной черноморской страны: "добре дошли!" :) Надеюсь, дельфины не покусают, пока гостить будут. :)
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