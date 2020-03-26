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26 березня • оновлено в 05:45
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Коли Трійця у 2020 році в Україні: дата і скільки вихідних

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День Святої Трійці в 2020 році відзначається на 50-й день після Великодня – 7 червня.

Це свято було встановлено на честь зішестя Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Назва свята означає єдність Святого Духа, Бога-отця і Бога-сина.

Трійця в 2020 році

Трійця в 2020 році

Ілюстрація

Вважається, що Святий Дух зійшов у вигляді вогненних язиків. Вогонь означав здатність і силу обпалювати гріхи, очищати, освячувати і зігрівати людську душу.

Вихідні на Трійцю в Україні розтягнуться на три дні поспіль – з 6 червня, суботи, до 8 числа, понеділка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, в зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Великдень
Місце
Україна
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